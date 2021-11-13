СМИ: Александрия хочет подписать Калитвинцева. Десна выставила ценник

Атакующий полузащитник черниговской "Десны" Владислав Калитвинцев заинтересовал "Александрию", об этом сообщил аналитик "Футбол 1/2/3" Евгений Кузьменко в своем телеграм-канале.

Руководство клуба оценивает хавбека в 500 000 евро, но отпускать футболиста не хочет.

В нынешней кампании УПЛ 28-летний Калитвинцев принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 голевые передачи.