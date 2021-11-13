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СМИ: Александрия хочет подписать Калитвинцева. Десна выставила ценник
Но отпускать игрока не хотят
Фото: ФК Десна/Автор неизвестен
Атакующий полузащитник черниговской "Десны" Владислав Калитвинцев заинтересовал "Александрию", об этом сообщил аналитик "Футбол 1/2/3" Евгений Кузьменко в своем телеграм-канале.
Руководство клуба оценивает хавбека в 500 000 евро, но отпускать футболиста не хочет.
В нынешней кампании УПЛ 28-летний Калитвинцев принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 голевые передачи.
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Источник:Телеграм-канал "Mr. Raumdeuter"
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
13.11.2021 в 22:43
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