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СМИ: Александрия хочет подписать Калитвинцева. Десна выставила ценник

Премьер-лига
(1 голосов)

Но отпускать игрока не хотят

СМИ: Александрия хочет подписать Калитвинцева. Десна выставила ценник

Фото: ФК Десна/Автор неизвестен

Новина українською

Атакующий полузащитник черниговской "Десны" Владислав Калитвинцев заинтересовал "Александрию", об этом сообщил аналитик "Футбол 1/2/3" Евгений Кузьменко в своем телеграм-канале.

Руководство клуба оценивает хавбека в 500 000 евро, но отпускать футболиста не хочет.

В нынешней кампании УПЛ 28-летний Калитвинцев принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 голевые передачи.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
13.11.2021 в 22:43
Лучше в Металлист или Кривбасс
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