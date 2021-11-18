Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три игрока Заре вернулись к тренировкам в общей группе
Игроки восстанавливались от травм
zarya-lugansk.com
Луганская "Заря" продолжает готовиться к матчу 15-го тура с ФК "Львов".
Пауза в связи с матчами сборных закончилась и сборники вернулись в расположение команды. Позавчера Аллахяр Сайядманеш сыграл за сборную Ирана, а вчера принимал участие в тренировке команды.
Вернулись в основную группу Владислав Кабаев, Егор Назарина и Игорь Снурницын. Продолжают лечение: Никита Шевченко, Владислав Емец и Максим Казаков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Заря
Популярное сейчас
- Даша Савина: Супряга рыдал по ночам, когда тренером Динамо был Хацкевич
- "На что наиграл". Зинченко показал, как "тепло" его встретила дочь после победы сборной
- Новый контракт Петракова, тренер для Колоса и вечный Тиаго Силва. Главные новости за 17 ноября
- Гармаш: Возвращение в Динамо ударило по кошельку
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2021 в 16:10
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...