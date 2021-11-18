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Три игрока Заре вернулись к тренировкам в общей группе

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки восстанавливались от травм

Три игрока Заре вернулись к тренировкам в общей группе

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская "Заря" продолжает готовиться к матчу 15-го тура с ФК "Львов".

Пауза в связи с матчами сборных закончилась и сборники вернулись в расположение команды. Позавчера Аллахяр Сайядманеш сыграл за сборную Ирана, а вчера принимал участие в тренировке команды.

Вернулись в основную группу Владислав Кабаев, Егор Назарина и Игорь Снурницын. Продолжают лечение: Никита Шевченко, Владислав Емец и Максим Казаков.

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В статье: Заря (Луганск) Заря
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Источник:
Заря

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2021 в 16:10
А Кочергін?
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