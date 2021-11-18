Три игрока Заре вернулись к тренировкам в общей группе

Луганская "Заря" продолжает готовиться к матчу 15-го тура с ФК "Львов".

Пауза в связи с матчами сборных закончилась и сборники вернулись в расположение команды. Позавчера Аллахяр Сайядманеш сыграл за сборную Ирана, а вчера принимал участие в тренировке команды.

Вернулись в основную группу Владислав Кабаев, Егор Назарина и Игорь Снурницын. Продолжают лечение: Никита Шевченко, Владислав Емец и Максим Казаков.