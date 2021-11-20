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Ударная двухминутка Довбика. Видео голов и обзор матча Днепр-1 - Александрия 3:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне выходят на третью строчку

Ударная двухминутка Довбика. Видео голов и обзор матча Днепр-1 - Александрия 3:1

Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен

Новина українською

Три очка в игре с александрийцами позволили "Днепру-1" выйти на третью строчку в турнирной таблице. Однако победа оказалась непростой, ведь счёт во встрече открыли гости. Впрочем, днепряне быстро всё перевернули с ног на голову, отметившись сразу тремя результативными ударами. Обращает на себя внимание форвард СК Артём Довбик, который забил два гола в двух подряд атаках. "Александрия" только раз выиграла в пяти крайних встречах. Уже завтра её в таблице может обойти "Десна".

СК "Днепр-1" - ФК "Александрия" 3:1
Голы: Артем Довбик 28 (пен.), Артем Довбик 30, Сергей Логинов 41 - Владислав Бабогло 19

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
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