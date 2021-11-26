Сергей Шебек: Дердо украл у Мариуполя легитимный гол

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек прокомментировал резонансный эпизод матча "Мариуполь" - "Львов", в котором арбитр Александр Дердо дал свисток о завершении первого тайма аккуратно перед голевым ударом защитника "Мариуполя" Марка Маппасси (в ходе стандарта). В итоге "Мариуполь" проиграл 0:1, а игроки и тренеры азовской команды сетовали на арбитраж.

– Дердо украл у "Мариуполя" легитимный гол, – взял слово Сергей Александрович. – Если взять хронологию матча, то к первому тайму он добавил одну минуту. Когда было 45 минут и 30 секунд, произошло нарушение правил с последующим вынесением игроку "Львова" Эрнесту желтой карточки. То есть, судья со своей позиции, расположенной в глубине поля, подбежал к бровке, где был фол, показал желтую карточку нарушителю и вернулся на свою позицию. Затем дал свисток на исполнение подачи. Этот свисток раздался, когда на таймере было 46 минут и восемь секунд. А сигнал об окончании первого тайма, – аккуратно перед голевым ударом Мампасси, – прозвучал, когда было сыграно 46 минут и 14 секунд. И буквально через пол секунды произошел удар по воротам. Это очевидная ошибка. Дердо должен был добавить к эпизоду хотя бы тридцать секунд, учитывая свои перемещения и вынесение желтой карты Эрнесту.

То есть Дердо должен был просвистеть на показателе 46 минут и 30 секунд, а сделал это, когда таймер показывал 46 минут и 15 секунд. Эти пятнадцать секунд и решили судьбу эпизода, – сказал эксперт.

– Кроме того, есть такое понятие как "целостность момента", за которым арбитр должен следить. Это когда ситуация заканчивается однозначно. Например, когда защитники выбивают мяч в центр поля или вратарь забирает мяч. Это и есть цельность момента. В этой ситуации она выдержана не была, ведь мяч в ходе розыгрыша стандарта отскочил к Мапасси, который находился справа и продолжал атаку "Мариуполя". Также Дредо допустил методическую ошибку, сразу со свистком указав правой рукой на центр поля. Непонятно, что значит этот жест – может, нарушений со стороны "Мариуполя"? Ведь о завершении игрового времени судья демонстрирует поднятыми двумя руками вверх, а затем указанием на центр поля, - объяснил эксперт.

На видео эпизод, начиная с 02:37

"Мариуполь" уступил в матче 16-го тура УПЛ "Львову" 0:1. Этот матч открыл второй круг чемпионата Украины.