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"Если у судьи есть совесть над молодой командой издеваться" - Маркевич прокомментировал незасчитанный гол Мариуполя
Мариуполь проиграл при странном судейском решении
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич в эфире ТК Футбол прокомментировал спорное судейское решение в матче 16-го тура УПЛ с Львовом (0:1).
Напомним, что в самой концовке первого тайма судья матча Дердо
"Какие еще мысли? Тут только одни некрасивые выражения. Есть новый куратор судейства [Николо Рицолли]. Пускай хорошо посмотрит, какие у нас дела, я скажу так, чтобы никого не обижать.
Просто если бы я, когда будучи в Испании, попробовал рассказать про наш футбол украинский, то меня бы просто не поняли люди. Они бы не поняли, для них это было бы с области научной фантастики, то что у нас делается в футболе/
Пускай делают выводы, нужно что-то менять. Поэтому мы не может ничего на европейской арене показать, вот если есть совесть над этой молодой командой еще и издеваться, то что тут можно сказать.
Есть новый Никола Риццоли. Я верю, что он сможет разобраться, чтобы мы могли играть, чтобы была борьба тактик, тренерских идей, схем, а не вот это", – сказал Маркевич после игры.
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