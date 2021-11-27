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"Если у судьи есть совесть над молодой командой издеваться" - Маркевич прокомментировал незасчитанный гол Мариуполя

Премьер-лига
(3 голосов)

Мариуполь проиграл при странном судейском решении

"Если у судьи есть совесть над молодой командой издеваться" - Маркевич прокомментировал незасчитанный гол Мариуполя

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич в эфире ТК Футбол прокомментировал спорное судейское решение в матче 16-го тура УПЛ с Львовом (0:1).

Напомним, что в самой концовке первого тайма судья матча Дердо отправил команды в раздевалку, когда Мариуполь подавал стандарт, после чего Мампасси (после свистка) забил гол.

"Какие еще мысли? Тут только одни некрасивые выражения. Есть новый куратор судейства [Николо Рицолли]. Пускай хорошо посмотрит, какие у нас дела, я скажу так, чтобы никого не обижать.

Просто если бы я, когда будучи в Испании, попробовал рассказать про наш футбол украинский, то меня бы просто не поняли люди. Они бы не поняли, для них это было бы с области научной фантастики, то что у нас делается в футболе/

Пускай делают выводы, нужно что-то менять. Поэтому мы не может ничего на европейской арене показать, вот если есть совесть над этой молодой командой еще и издеваться, то что тут можно сказать.

Есть новый Никола Риццоли. Я верю, что он сможет разобраться, чтобы мы могли играть, чтобы была борьба тактик, тренерских идей, схем, а не вот это", – сказал Маркевич после игры.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Остап Маркевич
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Источник:
fanday

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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkiv)
27.11.2021 в 01:00
Цього епізоду не бачив, але заради обєктивності: в грі Динамо-Маріуполь суддя дав фінальний свисток за 3 сек до закінчення доданого часу під час атаки Динамо. Тож вдача та невдача ходять одна за одною.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.11.2021 в 01:17
отож. Відлуння матчу ДК-Марік: тоді йому сподобалось, а зі Львовом ні...
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