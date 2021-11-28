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Ингулец - Шахтер | Онлайн матча | Аудио

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет ли интрига?

Ингулец - Шахтер | Онлайн матча | Аудио

UA-Футбол
Новина українською

Ингулец Шахтер онлайн-трансляция матча УПЛ будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в воскресенье, 28 ноября, в 13:55 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Петровская команда в этом сезоне уже отбирала очки у киевского "Динамо", но еще ни разу в истории не останавливала "Шахтер". Дончане на неделе вылетели из Лиги чемпионов, поэтому должны быть очень злыми и попытаются отыграться на скромном клубе из Кропивницкой области. На бумаге похоже, что это должно получиться легко, но вчера у "Динамо" уже были проблемы с другим аутсайдером - "Минаем". Как будет у "горняков"?

Комментатор матча – Александр Рыженко
Режиссер трансляции – Александр Рыженко

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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