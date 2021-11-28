Ингулец - Шахтер | Онлайн матча | Аудио

Ингулец Шахтер онлайн-трансляция матча УПЛ будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в воскресенье, 28 ноября, в 13:55 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Петровская команда в этом сезоне уже отбирала очки у киевского "Динамо", но еще ни разу в истории не останавливала "Шахтер". Дончане на неделе вылетели из Лиги чемпионов, поэтому должны быть очень злыми и попытаются отыграться на скромном клубе из Кропивницкой области. На бумаге похоже, что это должно получиться легко, но вчера у "Динамо" уже были проблемы с другим аутсайдером - "Минаем". Как будет у "горняков"?

Комментатор матча – Александр Рыженко

Режиссер трансляции – Александр Рыженко