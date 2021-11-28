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Футболисты Шахтера, которые играли с Интером, всё же выйдут в старте на матч с Ингульцом
Де Дзерби решил не рисковать
Фото: ФК Шахтер
Стал известен состав донецкого "Шахтера" на матч с "Ингульцом", который начнется в Кропивницком сегодня в 14:00.
Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Майкон, Маркос, Тете, Мудрик, Матвиенко, Судаков, Педриньо, Корниенко.
Напомним, ранее
Однако, сегодня выйдут с первых минут Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Майкон, Педриньо и Тете. Все они были в стартовом составе на матч с "Интером".
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