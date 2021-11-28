Футболисты Шахтера, которые играли с Интером, всё же выйдут в старте на матч с Ингульцом

Стал известен состав донецкого "Шахтера" на матч с "Ингульцом", который начнется в Кропивницком сегодня в 14:00.

Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Майкон, Маркос, Тете, Мудрик, Матвиенко, Судаков, Педриньо, Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось , что Де Дзерби не выпустит в старте игроков, которые провели полный поединок в пятом туре Лиги чемпионов против "Интера".

Однако, сегодня выйдут с первых минут Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Майкон, Педриньо и Тете. Все они были в стартовом составе на матч с "Интером".