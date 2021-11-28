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Футболисты Шахтера, которые играли с Интером, всё же выйдут в старте на матч с Ингульцом

Премьер-лига
(2 голосов)

Де Дзерби решил не рисковать

Футболисты Шахтера, которые играли с Интером, всё же выйдут в старте на матч с Ингульцом

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Стал известен состав донецкого "Шахтера" на матч с "Ингульцом", который начнется в Кропивницком сегодня в 14:00.

Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Майкон, Маркос, Тете, Мудрик, Матвиенко, Судаков, Педриньо, Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Де Дзерби не выпустит в старте игроков, которые провели полный поединок в пятом туре Лиги чемпионов против "Интера".

Однако, сегодня выйдут с первых минут Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Майкон, Педриньо и Тете. Все они были в стартовом составе на матч с "Интером".

Футболисты Шахтера, которые играли с Интером, всё же выйдут в старте на матч с Ингульцом - изображение 1

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (2)
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kotіgorok (Чернiгiв)
28.11.2021 в 13:35
Кем "сообщалось"? Местным школьником-икспердом, подрабатывающим за еду?
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Карикатурист (Білозерське)
28.11.2021 в 14:54
Зеленський обіцяв....
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