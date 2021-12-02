Срна: Попробуем усилиться и сделать Шахтер еще сильнее, чем он есть

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна – о награде для Рината Ахметова от УЕФА, поддержке президента в адрес команды, а также ближайших и глобальных целях.

– Президент УЕФА вручил Ринату Ахметову специальную награду. Насколько это событие значимо для клуба?

– Президент это заслужил, что подтверждают его дела за 25 лет в "Шахтере". Сколько он вложил души, любви, денег, а эта награда – только показатель того, что он все делает правильно. Также это показывает, насколько мистер Чеферин уважает его как человека и как президента.

– Мистер Чеферин сказал в интервью, что давно вас знает. Вы помогали двум президентам найти общий язык?

– В этом не было нужды. Встречались два человека, которые одинаково мыслят и смотрят на вещи тоже одинаково. Господин Чеферин поддерживает работу нашего президента, а президент полностью поддерживает работу Александера Чеферина. Они за честный, хороший, красивый футбол, чтобы правила были для всех одинаковы. Они очень похожи: амбициозны, честны и справедливы. Я очень рад, что два таких больших, великих человека сели за один стол. Я горжусь, что находился здесь в такой компании.

– Во время встречи царила дружественная атмосфера, а Сергей Палкин подчеркнул, что за обедом даже звучали анекдоты. Вспомните что-нибудь?

– Да, анекдоты были приятные, все расслабились. Я не знаю, что было бы, если бы посидели еще пять часов, но… Повторюсь, я горд, что нахожусь здесь и что наш президент получил такую награду от УЕФА. Сегодня это не купишь за деньги, а можешь завоевать только любовью к футболу. Александер Чеферин поблагодарил президента за все то, что он сделал за 25 лет в клубе, и пожелал много хорошего в будущем.

– Успели пообщаться с Ринатом Леонидовичем? Насколько он сейчас доволен командой?

– Мне было очень приятно слышать поддержку президента нашему тренерскому штабу, Роберто и футболистам. На сегодня это очень важно. Президент на своем посту уже 25 лет и некоторые вещи видит с другой стороны. Попробуем усилиться и сделать "Шахтер" еще сильнее, чем он есть. Уверен и надеюсь, что мы сделаем все, чтобы эту половину сезона закончить красиво, а следующий год начать на другой ноте.

– В штаб-квартире УЕФА есть футболка "Шахтера" 2009 года, когда команда выиграла Кубок УЕФА. У вас была ностальгия, вспоминали то время?

– Когда приезжаешь в Ньон, в УЕФА, и видишь футболку "Шахтера" – сразу осознаешь, что играешь за большой клуб. Я горжусь и рад, что был капитаном такой команды. Хоть здесь висят футболки "Реала", "Манчестера" и "ПСЖ", но я выиграл Кубок УЕФА вместе с командой – со своим клубом, с родным клубом! Я горжусь, что эта футболка сегодня здесь, что я был частью той команды и что сегодня работаю в "Шахтере".

– Свой автограф на футболке искали?

– Да, я искал и нашел его. Историю никогда не уберешь – она есть и всегда будет. Но сейчас мы уже должны думать о будущем и делать все, чтобы еще одна футболка "Шахтера" висела здесь.

– Теперь есть цель выиграть еще один еврокубок, но вы уже будете в качестве директора по футболу.

– У нас есть цель – выиграть у "Львова" в пятницу, во вторник у "Шерифа", а затем у "Александрии". Потом надо хорошо отдохнуть и готовиться ко второй части сезона. Еврокубков у нас уже нет: может, это и хорошо, чтобы побольше поработали вместе. Был тяжелый период в 27 игр до сегодня, футболисты устали, но это не алиби. Мы принимаем то, что заняли четвертое место и не попали в весеннюю часть еврокубков. Это наша вина, должны брать ответственность, но в будущем, я думаю, мы эту ошибку исправим, - сказал Срна.