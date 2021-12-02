Корниенко: Шахтеру психологически важно быть лидерами УПЛ

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал о подготовке команды к одному из последних домашних матчей года.

— До зимней паузы в УПЛ осталось всего два матча. Как важно в них не только взять шесть очков, но и улучшить разницу мячей, чтобы пойти на перерыв лидерами?

— Сейчас очень ответственный период, где мы должны выжать максимум и выйти на первое место. Впереди ответственные матчи со "Львовом" и "Александрией", к тому же качество полей ухудшается, нам труднее играть на атаку. Есть и внутреннее волнение за результат - хочется пройти этот отрезок без потерь.

Мы все осознаем турнирную ситуацию, разговариваем об этом в команде, чтобы улучшить разницу мячей и выйти на первое место. Психологически важно быть лидерами.

— "Львов" выиграл два последних матча, что знаете об этой команде?

— Соперник достойный и неуступчивый. Недаром львовяне обыграли "Зарю" недавно, это говорит об их уровне. Мы готовимся к сложной игре и недооценки соперника не допустим.

— Почему "горнякам" приходится непросто в играх с середняками?

— Все команды серьезно настраиваются на "Шахтер". У нас великий клуб, футболисты других команд хотят проявить себя, поэтому так получается.

Конечно, нас раздражает, что соперники защищаются по семь человек в своей штрафной. Трудно раскрыть такую ​​оборону и играть так не интересно. Если бы нас прессинговали и атаковали, игры были бы зрелищнее, а это плюс для болельщиков.

– Позади непростой год. Усталость уже накопилась?

– Нет, я бы так не сказал. Усталости нет. Когда ты начинаешь об этом думать и говорить, она будет появляться. Я об этом не думаю, выполняю свою работу, как и выполнял раньше.

— Возвращение Жуниора Мораеса в общую группу вдохновило коллектив?

— Конечно! Мы соскучились по Жуни! Рады видеть его на тренировках, хотим, чтобы он как можно скорее вернулся в игру. Будем ему всячески помогать в этом. Надеюсь, что его возвращение на поле не за горами, он наш бомбардир.

— Это один из последних домашних матчей "Шахтера" в 2021 году. Ждете завтра поддержки в матче со "Львовом"?

— Да, всегда приятно играть с болельщиками. Вскоре зимний перерыв, так что хотелось бы, чтобы зрителей пришли на "Олимпийский" в пятницу. Мы всех приглашаем, для нас очень важна поддержка, попробуем порадовать их хорошей игрой и победой, - сказал Корниенко.