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Корниенко, Судаков и Мудрик выйдут в старте Шахтера на матч с ФК Львов

Премьер-лига
(2 голосов)

Стартовые составы команд

Корниенко, Судаков и Мудрик выйдут в старте Шахтера на матч с ФК Львов

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня в рамках 17-го тура УПЛ "Шахтер" примет ФК "Львов".

Уже известны стартовые составы команд:

Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Маркос, Тете, Судаков, Мудрик, Педриньо.

Запасные: Пятов, Кривцов, Конопля, Бондарь, Марлос, Бондаренко, Соломон, Коноплянка, Сикан.

Львов: Ильющенков, Бусько, Эрнест, Якимец, Политыло, Романчук, Махмутович, Ременяк, Шина, Довгий, Лека

Запасные: Костик, Крушинский, Семенив, Зозуля, Грисьо, Чиряк, Ныч, Михайлив, Давыдов

Напомним, что матч "Шахтер" - "Львов" состоится сегодня, 3 декабря. Начало встречи - в 17:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2021 в 16:29
Коноплянку треба вже запускати. Заслужив...
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