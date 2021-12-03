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Корниенко, Судаков и Мудрик выйдут в старте Шахтера на матч с ФК Львов
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня в рамках 17-го тура
Уже известны стартовые составы команд:
Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Маркос, Тете, Судаков, Мудрик, Педриньо.
Запасные: Пятов, Кривцов, Конопля, Бондарь, Марлос, Бондаренко, Соломон, Коноплянка, Сикан.
Львов: Ильющенков, Бусько, Эрнест, Якимец, Политыло, Романчук, Махмутович, Ременяк, Шина, Довгий, Лека
Запасные: Костик, Крушинский, Семенив, Зозуля, Грисьо, Чиряк, Ныч, Михайлив, Давыдов
Напомним, что матч "Шахтер" - "Львов" состоится сегодня, 3 декабря. Начало встречи - в 17:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.
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