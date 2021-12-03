Валерий Федорчук: Сейчас Рух - главная команда Львова

Полузащитник " Руха " Валерий Федорчук ответил на вопрос, какая же команда является главной во Львове.

"Сейчас это "Рух". В любом случае "Рух", "Карпаты" не готовы конкурировать. Дай бог, чтобы они возродились.

Для "Руха" это будет конкуренция, вся футбольная Украина от этого будет расти. От конкуренции ты только выигрываешь", – сказал Федорчук.