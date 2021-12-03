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Валерий Федорчук: Сейчас Рух - главная команда Львова
Думается, некоторые из львовян могут поспорить
Полузащитник "
"Сейчас это "Рух". В любом случае "Рух", "Карпаты" не готовы конкурировать. Дай бог, чтобы они возродились.
Для "Руха" это будет конкуренция, вся футбольная Украина от этого будет расти. От конкуренции ты только выигрываешь", – сказал Федорчук.
Напомним, что кроме "Руха" Федорук ранее также поиграл за "Львов" (20208-2010) и "Карпаты" (сезон 2013/2014).
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Источник:Youtube-канал Sport Arena
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Комментарии (4)
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Quizzz (Lviv)
03.12.2021 в 20:54
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sasha_lv (Львів)
03.12.2021 в 20:49
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Prideman (Lviv)
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Кот-Философ (Черкаси)
03.12.2021 в 21:16
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