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Валерий Федорчук: Сейчас Рух - главная команда Львова

Премьер-лига
(1 голосов)

Думается, некоторые из львовян могут поспорить

Валерий Федорчук: Сейчас Рух - главная команда Львова

Новина українською

Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук ответил на вопрос, какая же команда является главной во Львове.

"Сейчас это "Рух". В любом случае "Рух", "Карпаты" не готовы конкурировать. Дай бог, чтобы они возродились.

Для "Руха" это будет конкуренция, вся футбольная Украина от этого будет расти. От конкуренции ты только выигрываешь", – сказал Федорчук.

Напомним, что кроме "Руха" Федорук ранее также поиграл за "Львов" (20208-2010) и "Карпаты" (сезон 2013/2014).

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В статье: ФК Львов Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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Источник:
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Комментарии (4)
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Quizzz (Lviv)
03.12.2021 в 20:54
Уйбк, фк Львів навіть не згадує, хоча грав тут і цьомав емблему як має бути.Людина-гамно
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sasha_lv (Львів)
03.12.2021 в 20:49
Це ти перегнув........Карпати були, є і будуть n1 у Львові .....до речі,зараз на 2 лігові Карпати народу ходить по декілька тис.,а на Рух?...десять барабанщиків?
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Prideman (Lviv)
03.12.2021 в 20:58
Не видавай бажане за дійсне. Коли Карпати грали останній сезон в УПЛ на них ходило від сили 300-400 чол, в той час як тоді ще на першоліговий Рух, який грав на СКФі ходило по 2000-3000 народу. Першість взагалі то, якщо вже на то пішло, визначають результати команди, а не кількість вболівальників. От і побачимо по закінченні сезону, де буде Рух, а де ФК Львів. А карпати навіть до УПЛ ще далеко. Для початку нехай в 1 лігу вийдуть.
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Кот-Философ (Черкаси)
03.12.2021 в 21:16
е ні, не скажи, ну грають львів з рухом в упл, навіть над зоною вильоту, але на карпати ходять по 4-7 тис на другу лігу. то хто важливіший у львові?
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