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Мишнев провел за Мариуполь 150 матчей в УПЛ

Премьер-лига
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Это лучший показатель в нынешнем составе Мариуполя

Мишнев провел за Мариуполь 150 матчей в УПЛ

fcmariupol.com

Новина українською

Матч 16-го тура УПЛ против "Львова" (0:1) стал юбилейным, 150-м поединком Дмитрия Мишнева за "Мариуполь" в чемпионатах Украины.

Это лучший показатель в нынешнем составе "Мариуполя".

Чуть позже, на тренировке команды, Мишнев по этому поводу получил специальную награду.

Отметим, что Дмитрий дебютировал в высшем украинском дивизионе 30-го ноября 2013 года, выйдя на замену в матче против "Металлиста". Всего в 150-ти матчах Мишнев забил 9 голов.

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В статье: ФК Мариуполь Дмитрий Мишнёв
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Источник:
ФК Мариуполь

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