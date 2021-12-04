Мишнев провел за Мариуполь 150 матчей в УПЛ

Матч 16-го тура УПЛ против "Львова" (0:1) стал юбилейным, 150-м поединком Дмитрия Мишнева за " Мариуполь " в чемпионатах Украины.

Это лучший показатель в нынешнем составе "Мариуполя".

Чуть позже, на тренировке команды, Мишнев по этому поводу получил специальную награду.

Отметим, что Дмитрий дебютировал в высшем украинском дивизионе 30-го ноября 2013 года, выйдя на замену в матче против "Металлиста". Всего в 150-ти матчах Мишнев забил 9 голов.