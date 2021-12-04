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Мишнев провел за Мариуполь 150 матчей в УПЛ
Это лучший показатель в нынешнем составе Мариуполя
fcmariupol.com
Матч 16-го тура УПЛ против "Львова" (0:1) стал юбилейным, 150-м поединком Дмитрия Мишнева за "
Это лучший показатель в нынешнем составе "Мариуполя".
Чуть позже, на тренировке команды, Мишнев по этому поводу получил специальную награду.
Отметим, что Дмитрий дебютировал в высшем украинском дивизионе 30-го ноября 2013 года, выйдя на замену в матче против "Металлиста". Всего в 150-ти матчах Мишнев забил 9 голов.
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Источник:ФК Мариуполь
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