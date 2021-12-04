Герой футбольного дня. Михаил Мудрик

Эта история начиналась не многообещающе. Его пиарили, а он не играл. Он выкладывал видео с крутыми футбольными штуками в соцсети, а на поле тушевался от обычной игры корпус в корпус с оппонентом. Он мечтал выступать за "Шахтер", а его отправляли в аренду.

Начало взрослой карьеры Михаила Мудрика наталкивало на мысль, что вскоре в логической цепочке талантливых, но разочаровавших футболистов будет пополнение. Константин Кравченко, Андрей Близниченко, Влад Супряга, Назарий Русин и многие другие. И все же Мудрик сюда не вписался. Находясь на развилке, он повернул в правильном направлении.

Пошла на пользу аренда в "Десну", пошла на пользу критика, лившаяся на него отовсюду. Сегодня отдельные эксперты, агенты или просто футбольные функционеры продолжают восхвалять Мудрика и называть его едва ли не украинским претендентом на Золотой мяч, но теперь это не звучит как преждевременный аванс. Мудрик повзрослел, по-футбольному возмужал. Парень играет в футбол и прогрессирует.

У него уже были вспышки в этом сезоне. Забивал в ворота "Мариуполя" и "Колоса", дважды ассистировал в матче с "Черноморцем", однажды – в поединке с "Вересом", стал одним из непосредственных творцов решающего гола в ворота "Монако". Несколько раз неплохо выходил на замену и в поединках группы Лиги чемпионов. Но его личным бенефисом стал поединок 17-го тура УПЛ против "Львова".

Три ассиста и заработанный пенальти. Проявленные характер и зрелость в понимании игры. Похвала тренера и партнеров. Возможно, лучший его матч на взрослом уровне. Болельщики "Шахтера" до сих пор любуются и вспоминают перформанс Марлоса в поединке с "Вересом", но Мудрик показал, что может быть не менее эффективен. Показал, что в "Шахтере" можно восхищаться игрой не только бразильцев.

Примечательно, что в этом матче свои первые голы за "Шахтер" забили и Конопля с Бондаренко. Но кто бы мог подумать, что диспетчером для них выступит Михаил Мудрик…