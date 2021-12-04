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Герой футбольного дня. Михаил Мудрик

Премьер-лига
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(1 голосов)

За ним будущее

Герой футбольного дня. Михаил Мудрик

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Эта история начиналась не многообещающе. Его пиарили, а он не играл. Он выкладывал видео с крутыми футбольными штуками в соцсети, а на поле тушевался от обычной игры корпус в корпус с оппонентом. Он мечтал выступать за "Шахтер", а его отправляли в аренду.

Начало взрослой карьеры Михаила Мудрика наталкивало на мысль, что вскоре в логической цепочке талантливых, но разочаровавших футболистов будет пополнение. Константин Кравченко, Андрей Близниченко, Влад Супряга, Назарий Русин и многие другие. И все же Мудрик сюда не вписался. Находясь на развилке, он повернул в правильном направлении.

Герой футбольного дня. Михаил Мудрик - изображение 1

Пошла на пользу аренда в "Десну", пошла на пользу критика, лившаяся на него отовсюду. Сегодня отдельные эксперты, агенты или просто футбольные функционеры продолжают восхвалять Мудрика и называть его едва ли не украинским претендентом на Золотой мяч, но теперь это не звучит как преждевременный аванс. Мудрик повзрослел, по-футбольному возмужал. Парень играет в футбол и прогрессирует.

У него уже были вспышки в этом сезоне. Забивал в ворота "Мариуполя" и "Колоса", дважды ассистировал в матче с "Черноморцем", однажды – в поединке с "Вересом", стал одним из непосредственных творцов решающего гола в ворота "Монако". Несколько раз неплохо выходил на замену и в поединках группы Лиги чемпионов. Но его личным бенефисом стал поединок 17-го тура УПЛ против "Львова".

Три ассиста и заработанный пенальти. Проявленные характер и зрелость в понимании игры. Похвала тренера и партнеров. Возможно, лучший его матч на взрослом уровне. Болельщики "Шахтера" до сих пор любуются и вспоминают перформанс Марлоса в поединке с "Вересом", но Мудрик показал, что может быть не менее эффективен. Показал, что в "Шахтере" можно восхищаться игрой не только бразильцев.

Герой футбольного дня. Михаил Мудрик - изображение 2

Примечательно, что в этом матче свои первые голы за "Шахтер" забили и Конопля с Бондаренко. Но кто бы мог подумать, что диспетчером для них выступит Михаил Мудрик…

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Комментарии (9)
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Запорізьке Торпедо (zp)
04.12.2021 в 13:39
главное чтоб не останавливался в прогрессе
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2021 в 13:07
Шматок лайна
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0
-3
schabay (Краснодон)
04.12.2021 в 13:43
Самокритика - великая вещь...Ещё больше и подробней про себя...Всётаки быть сделаным откушенным пальце - это шедевр... Тявкай дальше...дорогой товарищ...
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0
0
Бутига (Чернигов)
04.12.2021 в 12:52
Авансы, авансы... Мозгов ему не хватает. А это такая вещь, что на базаре не купишь.
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+1
0
avatar
Nеxt-R (Киев)
04.12.2021 в 12:41
Чому цей прошахтьорский сайт не напише про справжнього таланта - Циганкова???
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+1
-2
Alle Garage (Харьков)
04.12.2021 в 13:09
Ахаха! Ну насмешил)) Этот Циганков уже деградировать начал… Ему 24 года, в его возрасте у Месси уже было 2-3 ЗМ, а этот динамовский «талант» все месит грязюку на полях УПЛ с разными Ингульцами и Минаями. А все потому, что боится выйти из зоны комфорта, боится бросить себе вызов и конкурировать с топ игроками в сильном евро-чемпионате.
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+2
-1
Черноморчик (Одесса )
04.12.2021 в 13:21
Тут ещё и проблема с шубкисами . Они уже не один десяток игроков замариновали .
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.12.2021 в 13:40
ты говоришь так как будто он сам боится из динамовской ванны вылезти, а не сурикаты маринуют его шо гриб
+1
0
avatar
sergkir
04.12.2021 в 12:26
Кроме скорости пока ничем не блещет. С такими параметрами да и характером не ведёт никакой борьбы! Удара нет совсем! Ну и опять пиарство продолжается. Пенальти левый. Ассист с вне игры. Ни о чём
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+2
-3


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