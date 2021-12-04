Вукоевич: Надо защищать футболистов и их здоровье. На таких полях нельзя играть

Ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич дал комментарий о поле на стадионе "Авангард" в Луцке:

- Правда, что у "Динамо" были претензии к полю на утреннем совещании?

– Да, к сожалению, сегодня о футболе тяжело говорить. Поле очень плохое. Невозможно на нем играть. Думаю, надо защищать футболистов и их здоровье. Тут есть игроки сборной Украины. Вся Европа смотрит на наш чемпионат. На таких полях нельзя играть.

- Рассматривался ли тренерским штабом вопрос об отмене или переносе матча?

– Ну конечно. Надеюсь, УАФ посмотрит на это поле. Регламент одинаковый для всех команд. Мы хотим играть. Мы в понедельник летим в Португалию, хотим, чтобы все остались здоровыми, – сказал Вукоевич.