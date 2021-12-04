  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вукоевич: Надо защищать футболистов и их здоровье. На таких полях нельзя играть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вукоевич: Надо защищать футболистов и их здоровье. На таких полях нельзя играть

Премьер-лига
(2 голосов)

Помощник Мирчи Луческу поделился мнением

Вукоевич: Надо защищать футболистов и их здоровье. На таких полях нельзя играть

Новина українською

Ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич дал комментарий о поле на стадионе "Авангард" в Луцке:

- Правда, что у "Динамо" были претензии к полю на утреннем совещании?

– Да, к сожалению, сегодня о футболе тяжело говорить. Поле очень плохое. Невозможно на нем играть. Думаю, надо защищать футболистов и их здоровье. Тут есть игроки сборной Украины. Вся Европа смотрит на наш чемпионат. На таких полях нельзя играть.

- Рассматривался ли тренерским штабом вопрос об отмене или переносе матча?

– Ну конечно. Надеюсь, УАФ посмотрит на это поле. Регламент одинаковый для всех команд. Мы хотим играть. Мы в понедельник летим в Португалию, хотим, чтобы все остались здоровыми, – сказал Вукоевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Огнен Вукоевич Динамо (Киев) Верес (Ровно) Авангард (Луцк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 17:29
Проявите принципиальность и не выходите на игру в декабре, в феврале и в марте!
Ответить
+1
-1
Kristo (Львов)
04.12.2021 в 16:51
На таких полях нельзя играть только Шахтеру!
Ответить
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 17:30
Нормальное было поле, никто не скользил, шипы в грунт входили, хватит ныть!
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...