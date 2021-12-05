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Тренер Ингульца: При всем уважении к Заре, мы больше заслужили реализацию
Стронцицкий высказался после игры с луганчанами
ФК "Заря" / Автор неизвестен
Тренер "Ингульца" Олег Стронцицкий прокомментировал
– Команда провела сегодня хорошую игру, достойный бой дала сопернику. Но, к сожалению, мы снова не реализовали свои моменты, хотя за такое время уже заслужили забить хотя бы один гол.
– Было много подходящих моментов, но тотальное невезение. Как прокомментируете это?
– Да, 2 хороших момента мы не реализовали, не получили положительный результат. При всем уважении к сопернику, мы больше заслужили реализацию.
– Чего вам не хватило для ничейного результата?
– Реализации. Не забиваешь ты – забивают тебе. Сразу пошла инверсия и после нашего случая мы быстро пропустили мяч.
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