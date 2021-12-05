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Заря - Ингулец 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная победа подопечных Скрипника

Заря - Ингулец 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: ФК Заря

Новина українською

В матче 17-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" одержала домашнюю победу над "Ингульцом". Единственный мяч в поединке забил защитник хозяев Денис Фаворов. После этого тура команда Виктора Скрипника замыкает тройку лучших в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь подопечные Сергея Лавриненко расположились на предпоследнем месте.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)
Заря - Ингулец 1:0
Гол: Денис Фаворов 62

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово)
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