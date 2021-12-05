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Заря - Ингулец 1:0. С большими трудностями

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Луганчане промучились, но задачу выполнили

Заря - Ингулец 1:0. С большими трудностями

Фото: ФК Заря

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Владислав Кочергин. Помните еще такого? Некогда лидер "Зари", который вначале сезона дослужился до дебюта в сборной, в последние месяцы пропал с радаров. Причина? Поговаривают, что не хочет подписывать новый контракт с клубом, а потому теперь либо до лета сидеть в дубле и уходить бесплатно, либо искать покупателя зимой. Грустно. Почему мы решили вспомнить о Кочергине? Из-за встречи первого круга, когда 25-летний одессит затмил всех, забив три гола в ворота "Ингульца". Но сегодня его не было. Как и не было другого лидера луганчан Аллахяра, перебравшего желтых карточек. В таких условиях "Заре" нужно было искать себе нового героя. Героя, который помог бы вскрыть оборону очень непростого, очень неприятного оппонента.

Лавриненко был готов. В первом тайме команда гостей не оставляла свободных зон у своих владений, а потому самую большую опасность приносили дальние удары луганчан. Их было два - от Громова и Цвека - и оба шли мимо. Был еще сумбурный эпизод после прострела с фланга, когда пытался пробить Шахаб - заблокировали. В остальном - все. "Заря" не лучшим образом контролировала мяч, много обрезалась и в целом была далека от своей идеальной формы. В первые 45 минут удивить "казаков" они не сумели, а потому нолик в их графе забитых светился по делу.

Не многим большим отличился и "Ингулец". Но от них и не ждали геройства, оно вредит. Даже в игре с "Шахтером", когда команда Лавриненко пропустила до перерыва, моментов от них мы не дождались. Хотя стоит отдать должное, сегодня смелости от них было больше. Был и удар после стандарта от Бен Салема, который заблокировал Шахаб, а также попытка наказать соперника после рикошета от Кабаева - Козак не смог. Итого, небольшое территориальное преимущество за хозяевами и примерное равенство по моментам. Более чем оправданные нули до перерыва.

Во втором тайме команды задвигались. "Заря" стала играть интереснее, пошел дриблинг и удары. И как это обычно бывает, нарастив темп, луганчане могли пропустить. Да что могли, обязаны были. Шикарная контра 2 в 1 от гостей закончилась идеальным пасом Коваленко на Козака. Последнему нужно было просто пробить в угол, став легендой. Но нет - мимо. И по древнему футбольному обычаю, через две минуты пропустил уже "Ингулец". Со стандарта. Булеца подал угловой, мяч долетел до дальней штанги, где пробивал Фаворов. Шуст удар парировал, но Денис со второй попытки затолкал круглого за линию. Как говорится, не забиваешь ты - забивают тебе. Банально? Абсолютно, но ведь работает.

На этом в принципе все. Можно вспомнить по одному неплохому моменту от каждой стороны, когда Гопей с 15-ти метров дал выше, а Булеца в компенсированное не забил из выгодной позиции, а также спорный эпизод с Кабаевым. Футболист "Зари" нарушил правила в центре поля, но арбитр желтую дать не решился. А ведь для хавбека она была бы второй.

1:0 и три очка для луганского клуба. Прогнозируемый результат с прогнозируемыми трудностями. Коллектив Скрипника устал под конец года, а потому даже невзрачные минимальные победы сойдут за разгром. "Ингулец"? Снова устроил неприятную игру для соперника, которая не дала результат. Типичный "Ингулец" последних месяцев.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)
Заря - Ингулец 1:0
Гол: Денис Фаворов 62
Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Жуниор Рейс, Шахаб Захеди (Раймонд Фримпонг 88), Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Владислав Кабаев (Ахмед Алибеков 88), Сергей Булеца, Артём Громов, Максим Имереков, Денис Фаворов
Ингулец: Богдан Шуст, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Павел Полегенько, Александр Козак, Илья Коваленко, Михаил Шишка (Иван Головкин 87), Евгений Опанасенко, Дмитрий Поспелов, Владислав Лупашко, Майкл Гопей (Михаил Плохотнюк 77)
Предупреждения: Виталий Вернидуб 11, Владислав Кабаев 40, Денис Фаворов 68, Шахаб Захеди 88 - Павел Полегенько 86

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (8)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.12.2021 в 17:15
Мнда.......
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0
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simargl (Чернигов)
05.12.2021 в 16:51
Не забиваешь ты, затолкают тебе... ну , а кто Ингульцу доктор? И снова повезло Заре.
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+1
0
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lui87ivanov (Запорожье)
05.12.2021 в 16:48
у зари все достойны поиграть за дубль, кроме Мацапуры. Как говорил скрипник - они рыгают после каждой игры. Зачем так мучаться - всех в дубль на х...й отправить !
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0
0
Bogdan36 (Kiev)
05.12.2021 в 16:28
Выиграли, три очка взяли и Слава Богу!
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+1
0
дедушка (Сумы)
05.12.2021 в 16:14
Игры нет,, техники нет,мяч отскакивает как от стенки.Ингулец смотрелся лучше.Похоже в четверг их норвежцы поимеют.несмотря на отсутсвие игровой практики.
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Запорізьке Торпедо (zp)
05.12.2021 в 16:07
посмотрел последние 5 мин. Булеца, звезда фуева, нужно тренироваться такие моменты реализовывать, а не красивые хватания за голову
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+2
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alex.belogubko (одесса)
05.12.2021 в 15:53
меняйте Скрипку стоит смотрит балет Зари
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Hanter44 (Baburka)
05.12.2021 в 16:06
казнить нельзя помиловать.
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