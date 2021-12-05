Ахметов: Чтобы побеждать в Европе, нужно больше любить футбол, в него больше инвестировать

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов поделился мыслями насчет выступлений украинских клубов в еврокубках.

– Победный гол в финале Кубка УЕФА-2009 – это была прекрасная минута, я был самый счастливый человек, я думаю, все болельщики "Шахтера", украинского футбола были счастливые.

Но я хочу сказать, что это был 2009 год. А сегодня у нас 2021-й. За эти 12 лет мы не выигрывали европейских трофеев. Нам нужно чаще побеждать. Украинские клубы должны все делать для того, чтобы побеждать в Европе.

А для того, чтобы побеждать в Европе, нужно больше любить футбол, в него больше инвестировать. Чемпионат должен становится лучше и лучше, к нам должны приходить лучшие игроки, лучшие тренеры. Стадионы должны быть переполнены. Я думаю, что все будет хорошо. Нужно иметь терпение и продолжать инвестировать, и верить в то, что мы будем побеждать и на европейской арене тоже.

- Вспоминая 2009 год, кажется, что рядом с футболкой "Шахтера" должен быть и ваш свитер.

– Тогда все подумали, что я сумасшедший. Тогда я соблюдал все приметы, и после первого тайма я куда-то выбегал из стадиона, сам не знаю, где я был. Я уже 100 раз рассказывал, что в мае месяце я хотел прийти в дубленке и в свитере, в той же одежде, в которой я был, когда мы начали, по-моему, это было 19 февраля, с "Тоттенхэмом" в Донецке.

- Если брать короткую перспективу, каким вы видите "Шахтер" в короткой перспективе?

– Сильным и успешным. "Шахтер" я вижу сильным и успешным, который будет атаковать, атаковать и атаковать.

- И в будущем.

– Очень сильный и очень успешный. А еще в будущем – очень-очень сильным и очень-очень успешным, – рассказал Ахметов.