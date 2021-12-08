Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Шахтер на полгода продлил контракт с Жуниором Мораесом
Форвард остается в команде еще на полгода
shakhtar.com
"
Новое соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2022 года.
Жуниор Мораес в "Шахтере" с июля 2018 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в прошлом сезоне преодолел рубеж в 100 мячей в турнире суммарно за карьеру.
В апреле 2021 года Мораес получил травму на тренировке и выбыл на полгода, а в конце ноября вернулся к занятиям в общей группе.
За "Шахтер" во всех соревнованиях Жуниор провел 105 матчей и забил 61 гол.
Популярное сейчас
- Не только Мудрик. Петраков вызовет на мартовский сбор еще двух игроков из молодежки
- Шаг назад ради двух вперед? Не заметно. Шахтер просто плетется
- Ушел из жизни Игорь Гамула
- Два защитника Динамо летом могут покинуть клуб - у них заканчиваются контракты
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО