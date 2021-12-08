Официально: Шахтер на полгода продлил контракт с Жуниором Мораесом

" Шахтер " продлил контракт с форвардом команды Жуниором Мораесом.

Новое соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2022 года.

Жуниор Мораес в "Шахтере" с июля 2018 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в прошлом сезоне преодолел рубеж в 100 мячей в турнире суммарно за карьеру.

В апреле 2021 года Мораес получил травму на тренировке и выбыл на полгода, а в конце ноября вернулся к занятиям в общей группе.

За "Шахтер" во всех соревнованиях Жуниор провел 105 матчей и забил 61 гол.