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Официально: Шахтер на полгода продлил контракт с Жуниором Мораесом

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Форвард остается в команде еще на полгода

Официально: Шахтер на полгода продлил контракт с Жуниором Мораесом

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" продлил контракт с форвардом команды Жуниором Мораесом.

Новое соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2022 года.

Жуниор Мораес в "Шахтере" с июля 2018 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в прошлом сезоне преодолел рубеж в 100 мячей в турнире суммарно за карьеру.

В апреле 2021 года Мораес получил травму на тренировке и выбыл на полгода, а в конце ноября вернулся к занятиям в общей группе.

За "Шахтер" во всех соревнованиях Жуниор провел 105 матчей и забил 61 гол.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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дЫркофан
08.12.2021 в 20:11
это не выход из положения.траоре выбыл до лета.одного мораеса мало.нужен ещё один нападающий.плюс игроки на другие проблемные позиции в шахтёре
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0
0
timofey (донецк/украина)
08.12.2021 в 20:01
ну что е......е дырявое ЧМО виктор бокасса кого выкинули как презерватив?повторяю использованный вонючий презерватив на сайте это именно ты.можешь лизать своему хозяину до поноса.рано или поздно об тебя всё равно вытрут ноги и выкинут на помойку.это относится и к подобным тебе.
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+2
-1
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таврия19752009 (симферополь)
08.12.2021 в 19:40
Игрок неплохой ...но лучше бы купили заливного форварда или двух.последнии полгода перед травмой Мораес не мог много забить голов
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0
-1
aleksandrdre (Краматорск)
08.12.2021 в 19:53
Так сказали ещё неделю назад будет трансфер серьёзного нападающего зимой .ну а Мораес реально заслужил остаться в семье. Тем более ещё и сборной может помочь
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