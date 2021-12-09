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Минай: С Селезневым проведена профилактическая беседа и будут приняты соответствующие меры

Премьер-лига
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Официальное заявление клуба по поводу нашумевшего скандала

Минай: С Селезневым проведена профилактическая беседа и будут приняты соответствующие меры

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу недавней скандальной ситуации с форвардом команды Евгением Селезневым.

Напомним, что Селезневу не понравились слова журналиста "ТаТоТаке" Андрея Сенькива о том, что форвард систематически нарушает дисциплину и он решил "разобраться", начиная с угроз в телефонном режиме.

"В связи с обнародованием на ютуб-канале одной из популярных футбольных программ аудиозаписей телефонных разговоров футболиста команды Евгения Селезнева и главного тренера Игоря Леонова, "Минай" считает необходимым высказать следующее:

Мы уважаем работу журналистов и всегда рады, когда они своими материалами привлекают внимание к жизни нашего клуба. Однако не понимаем, когда медийщики пользуются сомнительными источниками и выдают неподтвержденную информацию как подлинный факт.

Журналист Андрей Сенькив, обнародовавший эти аудиозаписи, утверждает о якобы "проблемах в раздевалке", "нарушении дисциплины", "хамском отношении к тренеру" и прочем в эфире программы "ТаТоТаке" от 6 декабря 2021 года.

Отметим, что обнародованная видеозапись в тиктоке, на основании которой журналист делал свои выводы, что Селезнев отрицательно выражает свои эмоции, были адресованы не тренеру Игорю Леонову.

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Обращаем внимание, что согласно проведенному внутреннему расследованию, выяснили, что видео было записано тайно неизвестным фанатом, выбежавшим на поле в момент, когда команда шла в фанатский сектор, благодарить за поддержку в игре с "Динамо" 27 ноября. Выражал критику Селезнев исключительно игрокам. Футболист уже принес извинения им в тот же день в раздевалке за свои действия.

Почему журналист делает подобные выводы в эфире программы и почему выдает свои измышления за подтвержденный факт – остается на совести автора. Не исключаем, что его источники, откуда он берет информацию, сознательно манипулируют журналистом, чтобы он выдавал желаемое за действительное.

Также нам непонятно, с какой целью была обнародована эта информация в эфире? Не с целью ли дискредитации клуба в глазах болельщиков и коллег? Возможно ради очередного хайпа?

Отметим, что подобная неподтвержденная информация стала причиной конфликта Селезнева с журналистом, в результате которого и возникли эти неприятные телефонные разговоры.

От имени клуба заявляем, что не поддерживаем каких-либо проявлений агрессии футболиста в сторону журналиста. В этой связи с игроком Селезневым уже была проведена профилактическая беседа в частном порядке и будут приняты соответствующие меры.

Также отметим, что соответствующие аудиозаписи записаны были не в рабочее время игрока и они носят частный характер.

И просим представителей СМИ в будущем, если возникают подобные недоразумения с представителями нашего клуба, обращаться к нам, чтобы мы разрешили конфликт цивилизованным путем, а не из-за публичной огласки в СМИ, затрагивающей не только виновников конфликта, но и весь футбольный клуб и чувства его болельщиков", – сказано в обращении клуба.

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В статье: Евгений Селезнев Игорь Леонов ФК Минай ТаТоТаке Андрей Сенькив
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Источник:
ФК Минай

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