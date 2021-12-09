Минай: С Селезневым проведена профилактическая беседа и будут приняты соответствующие меры

"Минай" на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу недавней скандальной ситуации с форвардом команды Евгением Селезневым.

Напомним, что Селезневу не понравились слова журналиста "ТаТоТаке" Андрея Сенькива о том, что форвард систематически нарушает дисциплину и он решил "разобраться", начиная с угроз в телефонном режиме .

"В связи с обнародованием на ютуб-канале одной из популярных футбольных программ аудиозаписей телефонных разговоров футболиста команды Евгения Селезнева и главного тренера Игоря Леонова, "Минай" считает необходимым высказать следующее:

Мы уважаем работу журналистов и всегда рады, когда они своими материалами привлекают внимание к жизни нашего клуба. Однако не понимаем, когда медийщики пользуются сомнительными источниками и выдают неподтвержденную информацию как подлинный факт.

Журналист Андрей Сенькив, обнародовавший эти аудиозаписи, утверждает о якобы "проблемах в раздевалке", "нарушении дисциплины", "хамском отношении к тренеру" и прочем в эфире программы "ТаТоТаке" от 6 декабря 2021 года.

Отметим, что обнародованная видеозапись в тиктоке, на основании которой журналист делал свои выводы, что Селезнев отрицательно выражает свои эмоции, были адресованы не тренеру Игорю Леонову.

Обращаем внимание, что согласно проведенному внутреннему расследованию, выяснили, что видео было записано тайно неизвестным фанатом, выбежавшим на поле в момент, когда команда шла в фанатский сектор, благодарить за поддержку в игре с "Динамо" 27 ноября. Выражал критику Селезнев исключительно игрокам. Футболист уже принес извинения им в тот же день в раздевалке за свои действия.

Почему журналист делает подобные выводы в эфире программы и почему выдает свои измышления за подтвержденный факт – остается на совести автора. Не исключаем, что его источники, откуда он берет информацию, сознательно манипулируют журналистом, чтобы он выдавал желаемое за действительное.

Также нам непонятно, с какой целью была обнародована эта информация в эфире? Не с целью ли дискредитации клуба в глазах болельщиков и коллег? Возможно ради очередного хайпа?

Отметим, что подобная неподтвержденная информация стала причиной конфликта Селезнева с журналистом, в результате которого и возникли эти неприятные телефонные разговоры.

От имени клуба заявляем, что не поддерживаем каких-либо проявлений агрессии футболиста в сторону журналиста. В этой связи с игроком Селезневым уже была проведена профилактическая беседа в частном порядке и будут приняты соответствующие меры.

Также отметим, что соответствующие аудиозаписи записаны были не в рабочее время игрока и они носят частный характер.

И просим представителей СМИ в будущем, если возникают подобные недоразумения с представителями нашего клуба, обращаться к нам, чтобы мы разрешили конфликт цивилизованным путем, а не из-за публичной огласки в СМИ, затрагивающей не только виновников конфликта, но и весь футбольный клуб и чувства его болельщиков", – сказано в обращении клуба.