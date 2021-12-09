"Хочу е...ло тебе набить". Канал ТаТоТаке опубликовал запись, как Селезнев угрожает журналисту

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев имел претензии к ведущему YouTube-каналу "ТаТоТаке" Андрею Сенькиву, который распространял информацию о нарушении футболистом дисциплины.

Форварду не понравились слова журналиста и он решил разобраться, начиная с угроз в телефонном режиме. Далее к разговору присоединился тренер закарпатской команды Игорь Леонов, который выразил свое недовольство.

Первые угрозы от Селезнева начали поступать 25 ноября:

"Ты просто меня взял и оклеветал. Просто с ничего. Ты просто меня, как человека, взял и опозорил. Ни за что. Тогда я по-другому буду. Ты мне просто не оставляешь выбора. Я сейчас просто передам номер телефона людям и скажу: "Меня просто взяли и оклеветали". Тогда ты будешь с ними разговаривать. Они сейчас в Киеве. И тогда ты... Они могут подъехать, да?"

А уже 8 декабря в разговор присоединился главный тренер "Миная":

"Я извиняюсь. Это вас Леонов беспокоит. Вы были здесь в раздевалке? Или, может, кто-то вам докладывает? Здесь вся команда собралась. Селезнев рядом сидит. Вы если после игры какие-то эти, спрашивайте у меня. Я буду говорить, что происходит. А разную фигню писать... Ну, знаете - у меня много журналистов знакомых. Вы понимаете, я непростой человек на Украине. Самое главное одно. Я не хочу с вами в полемику или это...Но вы пишите, что есть, а не пишите гадости. Особенно про мою команду и про Селезнева. Про меня тоже. Если вы это не видите и не слышите. Если вам надо, вы мне позвоните. Что бачила Україна? Да, может это...Может, он на эмоциях. Бачила Україна. На эмоциях он сказал. Он зашел в раздевалку, извинился за свои эмоции".

Потом Селезнев снова позвонил Сенькиву и разговаривал уже в присутствии других игроков "Миная":

"Ты сам не знаешь, на кого я орал. Я орал на тренера? Получается ты врун, ты п***абол. Слушай, вот честно, я приеду в Киев 12-го, я тебе таких лещей с**а на***й надаю. Я тебе клянусь. С**а, тебе звонили, а ты об***ался". Мне жалко твоих родителей, которые тебе, с**а, воспитали враньем, б***ь. Чтобы ты, с***а, потом врал в этой жизни?.

И последний разговор, в котором форвард "Миная" не подбирал слов и говорил как думает:

"Вот честно, знаешь, что я хочу? Е***о тебе набить. Это можно будет сделать? В Киеве мы увидимся с тобой? Ты языком своим имеешь право болтать, а за поступки мужские не можешь. Ну вот смотри. Вот честное слово. Ты боишься встретиться, но если я тебя увижу, я тебя пошлю на**й. Ты же понимаешь, когда я завожусь, то лучше бл**ь со мной не связываться."

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!