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"Хочу е...ло тебе набить". Канал ТаТоТаке опубликовал запись, как Селезнев угрожает журналисту

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

То ли еще будет

"Хочу е...ло тебе набить". Канал ТаТоТаке опубликовал запись, как Селезнев угрожает журналисту

фото - ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев имел претензии к ведущему YouTube-каналу "ТаТоТаке" Андрею Сенькиву, который распространял информацию о нарушении футболистом дисциплины.

Форварду не понравились слова журналиста и он решил разобраться, начиная с угроз в телефонном режиме. Далее к разговору присоединился тренер закарпатской команды Игорь Леонов, который выразил свое недовольство.

Первые угрозы от Селезнева начали поступать 25 ноября:

"Ты просто меня взял и оклеветал. Просто с ничего. Ты просто меня, как человека, взял и опозорил. Ни за что. Тогда я по-другому буду. Ты мне просто не оставляешь выбора. Я сейчас просто передам номер телефона людям и скажу: "Меня просто взяли и оклеветали". Тогда ты будешь с ними разговаривать. Они сейчас в Киеве. И тогда ты... Они могут подъехать, да?"

А уже 8 декабря в разговор присоединился главный тренер "Миная":

"Я извиняюсь. Это вас Леонов беспокоит. Вы были здесь в раздевалке? Или, может, кто-то вам докладывает? Здесь вся команда собралась. Селезнев рядом сидит. Вы если после игры какие-то эти, спрашивайте у меня. Я буду говорить, что происходит. А разную фигню писать... Ну, знаете - у меня много журналистов знакомых. Вы понимаете, я непростой человек на Украине.

Самое главное одно. Я не хочу с вами в полемику или это...Но вы пишите, что есть, а не пишите гадости. Особенно про мою команду и про Селезнева. Про меня тоже. Если вы это не видите и не слышите. Если вам надо, вы мне позвоните.

Что бачила Україна? Да, может это...Может, он на эмоциях. Бачила Україна. На эмоциях он сказал. Он зашел в раздевалку, извинился за свои эмоции".

Потом Селезнев снова позвонил Сенькиву и разговаривал уже в присутствии других игроков "Миная":

"Ты сам не знаешь, на кого я орал. Я орал на тренера? Получается ты врун, ты п***абол. Слушай, вот честно, я приеду в Киев 12-го, я тебе таких лещей с**а на***й надаю. Я тебе клянусь. С**а, тебе звонили, а ты об***ался".

Мне жалко твоих родителей, которые тебе, с**а, воспитали враньем, б***ь. Чтобы ты, с***а, потом врал в этой жизни?.

И последний разговор, в котором форвард "Миная" не подбирал слов и говорил как думает:

"Вот честно, знаешь, что я хочу? Е***о тебе набить. Это можно будет сделать? В Киеве мы увидимся с тобой? Ты языком своим имеешь право болтать, а за поступки мужские не можешь.

Ну вот смотри. Вот честное слово. Ты боишься встретиться, но если я тебя увижу, я тебя пошлю на**й. Ты же понимаешь, когда я завожусь, то лучше бл**ь со мной не связываться."

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай Андрей Сенькив
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (11)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
09.12.2021 в 14:14
Редакція, зав'язуйте вже з цим скотобидлом. Немає більше про що писати? Все вже у нас нормально в футболі? Кому цікаво читати про всякий розпальцьований аує-шний непотріб? Таких у кожній підворотні повно, особливо в деяких регіонах.
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0
0
avatar
ДВ (Одесса)
09.12.2021 в 14:09
Трансгендерное ссыкло так обосралось , что выложил записи , чтоб потом ЦАРЯ засадить ! ффу пля
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0
0
kravaserega (Kyiv)
09.12.2021 в 14:07
Быдло-тунец обыкновенный
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+1
0
Footballers (Умань)
09.12.2021 в 14:00
Електорат опзж і зєлі нє сашлісь во мнєніях.
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+2
-1
avatar
Просто Толик (Одесса)
09.12.2021 в 13:54
Вот это я понимаю, европейский подход! Острый диалог двух интеллигентных сторон. Дуэль неизбежна господа!
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+2
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
09.12.2021 в 13:53
Леонов непростой человек НА Украине, а это где??? Мы вроде живём В Украине. Не простой он, до чего мы докатились, любое быдло колхозное считает себя..все от безнаказанности, законы абсолютно не работают, суды тоже, правоохранительная система вообще прогнила, каждый день в новостях убили, побили, сбили и т.д. а Селезнев наговорил на судебный иск, это прямые угрозы жизни человека , это серьезная статья, нужно чтоб журналист в суд подал. В любом случае этого быдлана когда то накажут, он как боксом занялся что то распетушился сильно, однажды его кто то если не придет так и олекой точно сделает. Фу, какое оно может резкое, рекордсмен *ев
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+2
-1
avatar
vadooo (Слатино)
09.12.2021 в 13:48
Слишком много внимания уделяется Поильцу.
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+5
0
Footballers (Умань)
09.12.2021 в 13:47
Спілкування биків з обох сторін
Ответить
0
-3
xapyga (Запорожье)
09.12.2021 в 13:46
О воспитании молчал бы вовсе
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+4
0
xapyga (Запорожье)
09.12.2021 в 13:42
Леонов: я не простой человек, а донецкий с 90ых
Ответить
+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 13:31
Бооожеее, яке кончене!...
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+10
0


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