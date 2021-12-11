Пихаленок: Йовичевич требует от нас максимума на каждой тренировке и в каждой игре

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился впечатлениями об игре под руководством Игора Йовичевича и о его прошлом в "Шахтере":

- Александр, за счет чего, на ваш взгляд, "Днепр-1" сумел взобраться так высоко в таблице чемпионата УПЛ?

- Наверное, благодаря проделанной работе и сыгранности. Уже чуть больше года мы работаем под руководством Игора Йовичевича, который от нас требует максимума на каждой тренировке и в каждой игре. Это приносит свои плоды, и я надеюсь, что так будет и дальше.

- Игор Йовичевич - уникальная личность. Исходящую от кромки поля его позитивную энергетику во время матчей ощущаете?

- Конечно. Он нам всегда дает эту энергетику. Когда мы играем, тренер все девяносто минут на ногах, постоянно нам подсказывает. Это же касается и раздевалки. И даже в быту. Йовичевич очень позитивный, он мотивирует нас перед каждой игрой. С ним интересно работать — как по части тактики, так и в целом. Очень интересный тренер.

- Можно сказать, что тренировки Йовичевича всегда ожидаются охотно?

- Да. А вот на тренировочных сборах, когда работаешь за рубежом на протяжении двух недель кряду, то от накопившейся сильной усталости немного приедается. В ходе же чемпионата такого не наблюдается. Лично у меня сейчас, на финише осенней части сезона, с настроением и готовностью все нормально.

- До "Днепра-1" вы не один год были игроком донецкого "Шахтера". Помнится, при Луише Каштру даже выходили в составе.

- Да, было такое, что в двух матчах выходил в «старте», проведя на поле по девяносто минут. Но это было после того, как я вернулся в строй после тяжелой травмы. К тому же, эти игры пришлись на самую концовку чемпионата и ничего в турнирном плане не решали.

- Как считаете, если бы судьбе не было угодно, чтобы вы покинули "Шахтер", стать твердым игроком этой команды удалось бы?

- Тяжело сказать. Луиш Каштру ко мне хорошо относился, но я долгое время настаивал на том, что хочу уйти. Мне пришлось много пропустить из-за травмы, а тут как раз начинался новый сезон с перспективой Лиги чемпионов. Я понимал, что шансов у меня мало, хотя очень хотелось играть. Вот и вынужден был спустя месяца четыре проситься уйти в аренду, чтобы получать постоянную игровую практику, - сказал Александр.