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Ворскла потеряла сразу четырех игроков из-за травм

Премьер-лига
(2 голосов)

У Максимова огромные кадровые потери

Ворскла потеряла сразу четырех игроков из-за травм

Новина українською

Поединок против "Львова" стал для полтавской "Ворсклы" удручающим, но не из-за результата, а из-за кадровых потерь.

Наставник полтавчан Юрий Максимов потерял еще до поединка форварда Руслана Степанюка - перелом ноги. Участие в матче также не принял основной голкипер Дмитрий Ризнык - молодой вратарь получил повреждение в игре прошлого тура против львовского "Руха".

Непосредственно во время матча против "Львова" "Ворскла" потеряла еще двух футболистов: сначала Игорь Пердута травмировался и не смог продолжить игру, а позже Артем Челядин повредил заднюю поверхность бедра.

Стоит добавить, что в лазарете полтавской команды также давно находится Александр Скляр, а у Йоонас Тамм пребывает на карантине из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк Дмитрий Ризнык
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Комментарии (3)
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Не чесний президент (Полтава)
11.12.2021 в 23:04
Травмы, Ковид? Кроме руководства клуба, много вопросов к тренерскому штабу и врачам. Почему?
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Zolotoy Myach (Chicago)
11.12.2021 в 22:19
Я слегка прозрел от игры, ладно шахта с алексашей намудрили, видно было прям невооруженным глазом этот слив. Но полтавцы, ну йопвашумать, що це було?
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Serbskiy Serb (Днепропетровск)
11.12.2021 в 22:01
за то трендець сняли, я бы его уже никуда не пускал))
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