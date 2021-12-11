Ворскла потеряла сразу четырех игроков из-за травм

Поединок против "Львова" стал для полтавской "Ворсклы" удручающим, но не из-за результата, а из-за кадровых потерь.

Наставник полтавчан Юрий Максимов потерял еще до поединка форварда Руслана Степанюка - перелом ноги. Участие в матче также не принял основной голкипер Дмитрий Ризнык - молодой вратарь получил повреждение в игре прошлого тура против львовского "Руха".

Непосредственно во время матча против "Львова" "Ворскла" потеряла еще двух футболистов: сначала Игорь Пердута травмировался и не смог продолжить игру, а позже Артем Челядин повредил заднюю поверхность бедра.

Стоит добавить, что в лазарете полтавской команды также давно находится Александр Скляр, а у Йоонас Тамм пребывает на карантине из-за пандемии коронавируса.