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Ворскла потеряла сразу четырех игроков из-за травм
У Максимова огромные кадровые потери
Наставник полтавчан Юрий Максимов потерял еще до поединка форварда Руслана Степанюка - перелом ноги. Участие в матче также не принял основной голкипер Дмитрий Ризнык - молодой вратарь получил повреждение в игре прошлого тура против львовского "Руха".
Непосредственно во время матча против "Львова" "Ворскла" потеряла еще двух футболистов: сначала Игорь Пердута травмировался и не смог продолжить игру, а позже Артем Челядин повредил заднюю поверхность бедра.
Стоит добавить, что в лазарете полтавской команды также давно находится Александр Скляр, а у Йоонас Тамм пребывает на карантине из-за пандемии коронавируса.
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