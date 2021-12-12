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Кравченко: У Черноморца будет новое руководство, может, другой вектор

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок хочет дальше играть за клуб

Кравченко: У Черноморца будет новое руководство, может, другой вектор

Фото: meta-ratings.com.ua

Новина українською

Опорный полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко дал комментарий о новом руководстве клуба и о том, планирует ли он завершать карьеру:

– Посмотрим, что будет. Вы наверное уже знаете, что будут изменения в "Черноморце". Если будет позволять здоровье, если я буду нужен, то не буду завершать карьеру. Сейчас настроение такое, что готов еще одну игру сыграть.

- Перед матчем ультрас забросали автобус камнями. Как это было?

– Вот так и было. Яйца, камни... Мы сами немного не поняли. Тем более новое руководство, может, другой вектор. Я немного не понял этой акции. То, что они против фарм-клуба, я считаю, что это правильно. Главное, что никто не пострадал, – сказал Кравченко.

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В статье: Сергей Кравченко Черноморец (Одесса) ультрас Черноморца
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Источник:
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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.12.2021 в 19:31
... А я піду на пенсію.
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Vanish (Kryvoy Rog)
12.12.2021 в 19:28
сказал слабоумный дауненок крава не умеющий кроме пинать посредственно мячик больше нихх
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Не чесний президент (Полтава)
12.12.2021 в 18:35
У тебя вектор один - на "пенсию"!
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