Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кравченко: У Черноморца будет новое руководство, может, другой вектор
Игрок хочет дальше играть за клуб
Фото: meta-ratings.com.ua
Опорный полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко дал комментарий о новом руководстве клуба и о том, планирует ли он завершать карьеру:
– Посмотрим, что будет. Вы наверное уже знаете, что будут изменения в "Черноморце". Если будет позволять здоровье, если я буду нужен, то не буду завершать карьеру. Сейчас настроение такое, что готов еще одну игру сыграть.
- Перед матчем ультрас забросали автобус камнями. Как это было?
– Вот так и было. Яйца, камни... Мы сами немного не поняли. Тем более новое руководство, может, другой вектор. Я немного не понял этой акции. То, что они против фарм-клуба, я считаю, что это правильно. Главное, что никто не пострадал, – сказал Кравченко.
Популярное сейчас
- Шахтер официально попрощался с Марлосом
- Ломаченко – Комми: Видео страшного нокдауна от украинца
- Василий Ломаченко с нокдауном убедительно победил Ричарда Комми
- Шахтёр снова отрывается от Динамо, Ворскла уходит на паузу пятой. Таблица УПЛ 2021/22
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО