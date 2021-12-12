Кравченко: У Черноморца будет новое руководство, может, другой вектор

Опорный полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко дал комментарий о новом руководстве клуба и о том, планирует ли он завершать карьеру:

– Посмотрим, что будет. Вы наверное уже знаете, что будут изменения в "Черноморце". Если будет позволять здоровье, если я буду нужен, то не буду завершать карьеру. Сейчас настроение такое, что готов еще одну игру сыграть.

- Перед матчем ультрас забросали автобус камнями. Как это было?

– Вот так и было. Яйца, камни... Мы сами немного не поняли. Тем более новое руководство, может, другой вектор. Я немного не понял этой акции. То, что они против фарм-клуба, я считаю, что это правильно. Главное, что никто не пострадал, – сказал Кравченко.