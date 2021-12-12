Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: Марлос собирался попрощаться с командой, но просто не смог приехать
Дарио прояснил ситуацию
Функционер "Шахтера" Дарио Срна поделился впечатлениями об уходе Марлоса и расскказал об отсутствии игрока на сегодняшнем сборе клуба:
– Марлос сделал очень много для "Шахтера", в футболке которого он провел почти 300 матчей и помог выиграть много важных трофеев. Это большой игрок в истории "Шахтера", и клуб ему очень-очень благодарен.
К сожалению, Марлос принял решение покинуть "Шахтер", о чем сказал еще несколько месяцев назад, и мы уважаем его решение.
– Прокомментируйте информацию о том, что Марлос проигнорировал прощание с командой.
– Я разговаривал с Марлосом, и он сказал, что ему очень тяжело эмоционально и сложно представить, что теперь он будет находиться далеко от команды.
Он собирался попрощаться с командой, но в последний момент просто не смог приехать и принес извинения. Поэтому с его стороны не было игнорирования – это просто человеческие эмоции, которые можно понять, – сказал Срна.
Популярное сейчас
- Шахтер официально попрощался с Марлосом
- Комми прокомментировал поражение от Ломаченко
- Притула: Спрашивал у Зозули, кто дает в Днепре деньги на армию. Он говорил: “Лаштувка. А наши только гимн хорошо поют”
- Селезнев: Мне до сраки, что говорит Гончаренко. Н@@@я себе, великий депутат
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО