  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Срна: Марлос собирался попрощаться с командой, но просто не смог приехать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срна: Марлос собирался попрощаться с командой, но просто не смог приехать

Премьер-лига
(1 голосов)

Дарио прояснил ситуацию

Срна: Марлос собирался попрощаться с командой, но просто не смог приехать

Новина українською

Функционер "Шахтера" Дарио Срна поделился впечатлениями об уходе Марлоса и расскказал об отсутствии игрока на сегодняшнем сборе клуба:

– Марлос сделал очень много для "Шахтера", в футболке которого он провел почти 300 матчей и помог выиграть много важных трофеев. Это большой игрок в истории "Шахтера", и клуб ему очень-очень благодарен.

К сожалению, Марлос принял решение покинуть "Шахтер", о чем сказал еще несколько месяцев назад, и мы уважаем его решение.

– Прокомментируйте информацию о том, что Марлос проигнорировал прощание с командой.

– Я разговаривал с Марлосом, и он сказал, что ему очень тяжело эмоционально и сложно представить, что теперь он будет находиться далеко от команды.

Он собирался попрощаться с командой, но в последний момент просто не смог приехать и принес извинения. Поэтому с его стороны не было игнорирования – это просто человеческие эмоции, которые можно понять, – сказал Срна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарио Срна Марлос Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kanoist (мариуполь)
12.12.2021 в 19:35
Мне Марлос очень нравился,интеллект,обращение с мячом...
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.12.2021 в 19:32
Просто не знав куди йому їхати.
Ответить
+1
0
Vanish (Kryvoy Rog)
12.12.2021 в 19:32
Шлюша Даша посмокчи фисташу
Ответить
+1
0
Vanish (Kryvoy Rog)
12.12.2021 в 19:26
правильно писать киевский шахтер к Донецку эта фейк команда не имеет никакого отношения к тому же Ахметов на АТО уже не один миллиард заработал фашик татарский
Ответить
+3
0
Vanish (Kryvoy Rog)
12.12.2021 в 19:25
просто он не считает друзьми своих партнеров
Ответить
+2
0
avatar
Американец 2000
12.12.2021 в 19:11
Обидели такого человека - п д а р ы ((((((((((((((((((((((((((((
Ответить
+3
0
stas1362 (Приютівка)
12.12.2021 в 19:09
Сирнюк як ступне так і збрехне. Марлосенку повага та удачі.
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...