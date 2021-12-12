Срна: Марлос собирался попрощаться с командой, но просто не смог приехать

Функционер "Шахтера" Дарио Срна поделился впечатлениями об уходе Марлоса и расскказал об отсутствии игрока на сегодняшнем сборе клуба:

– Марлос сделал очень много для "Шахтера", в футболке которого он провел почти 300 матчей и помог выиграть много важных трофеев. Это большой игрок в истории "Шахтера", и клуб ему очень-очень благодарен.

К сожалению, Марлос принял решение покинуть "Шахтер", о чем сказал еще несколько месяцев назад, и мы уважаем его решение.

– Прокомментируйте информацию о том, что Марлос проигнорировал прощание с командой.

– Я разговаривал с Марлосом, и он сказал, что ему очень тяжело эмоционально и сложно представить, что теперь он будет находиться далеко от команды.

Он собирался попрощаться с командой, но в последний момент просто не смог приехать и принес извинения. Поэтому с его стороны не было игнорирования – это просто человеческие эмоции, которые можно понять, – сказал Срна.