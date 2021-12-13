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Леоненко: Мораес нужен, потому что нападающих в Шахтере нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Жуниор забил победный гол в ворота Александрии

Леоненко: Мораес нужен, потому что нападающих в Шахтере нет

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал победу донецкого "Шахтера" над "Александрией" (2:1) в матче 18-го тура УПЛ.

"Тут Де Дзерби нужно отдать должное, что он угадал с заменами. В таких тяжелых играх, человек 6-7 месяцев не играл. Обычно так не делают.

Мораес нужен, потому что нападающих в "Шахтере" нет!" - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
13.12.2021 в 18:37
Нужен ещё один или два.Траоре до лета не будет а может и дольше .Сикан никакой .Мораес не молодой
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