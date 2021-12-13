Леоненко: Мораес нужен, потому что нападающих в Шахтере нет

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал победу донецкого "Шахтера" над "Александрией" (2:1) в матче 18-го тура УПЛ.

"Тут Де Дзерби нужно отдать должное, что он угадал с заменами. В таких тяжелых играх, человек 6-7 месяцев не играл. Обычно так не делают.

Мораес нужен, потому что нападающих в "Шахтере" нет!" - сказал Леоненко.