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Леоненко: Мораес нужен, потому что нападающих в Шахтере нет
Жуниор забил победный гол в ворота Александрии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал
"Тут Де Дзерби нужно отдать должное, что он угадал с заменами. В таких тяжелых играх, человек 6-7 месяцев не играл. Обычно так не делают.
Мораес нужен, потому что нападающих в "Шахтере" нет!" - сказал Леоненко.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
13.12.2021 в 18:37
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