Определен лучший арбитр 18-го тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании принимает участие журналист сайта Игорь Семйон.

В восемнадцатом туре лучшим стал Александр Шандор. Он судил матч "Александрия" – "Шахтер" (1:2), показал игрокам обеих команд десять желтых карточек, никого не удалил, пенальти не назначал.