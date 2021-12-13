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Определен лучший арбитр 18-го тура УПЛ
Второе признание для молодого рефери
фото - Олександр Приходько
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании принимает участие журналист сайта Игорь Семйон.
В восемнадцатом туре лучшим стал Александр Шандор. Он судил матч "Александрия" – "Шахтер" (1:2), показал игрокам обеих команд десять желтых карточек, никого не удалил, пенальти не назначал.
Для Александра Шандора это первое признание в сезоне. Раньше лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й и 13-й туры), Ярослав Козык (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й и 8-й туры), Денис Шурман (4-й) тур), Евгений Арановский (6-й и 15-й туры), Андрей Коваленко (7-й тур), Юрий Иванов (9-й тур), Александр Шандор (10-й тур), Николай Балакин (11-й тур), Сергей Бойко (12-й тур), Дмитрий Панчишин (14-й и 16-й тур) и Екатерина Мозуль (17-й тур).
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