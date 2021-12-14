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Пятов: Пока сложно представить Шахтер без Марлоса
Вратарь "горняков" тепло попрощался с легендой клуба
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал уход Марлоса из донецкой команды.
"Наверное, уже все высказались по поводу ухода Марлоса из "Шахтера". Я молчал, потому что долго собирался с мыслями. Тяжело комментировать, когда дело касается родного человека, по-настоящему близкого.
Нас объединяют взлеты и падения, смех и слезы, все не пересказать. Одно знаю точно, что Марлос – мастер своего дела на поле и человек с большой буквы, светлый и позитивный. Брат, люблю, уважаю и очень ценю нашу дружбу и все, что ты сделал для клуба, сборной и для меня лично.
Ты в "Шахтере" с 2014 года, а кажется, что всю жизнь. Пока сложно представить без тебя команду. Уверен, впереди ждет интересное будущее", – написал Пятов.
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