Поворознюк: Весной вы увидите совсем другой Ингулец и по тренерскому составу, и по составу игроков

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк подытожил первую половину сезона для своей команды, рассказал о планах после зимней паузы и раскритиковал игроков за неудовлетворительные результаты.

- Игра есть, а результата нет, значит оценка – два. Весной вы увидите совсем другой "Ингулец" и по тренерскому составу, и по составу игроков.

– Это касается и главного тренера?

– Нет, главного тренера это не касается. Запорожец, Ковалев, Салем – это люди, которые точно останутся в команде. Все остальные – под вопросом. Мы сейчас очень усердно работаем на трансферном рынке. Если будут игроки, сильнее, чем наши, будем усиливаться.

- Когда ждать первые трансферы?

– Совсем скоро. Моя совесть перед футболистами будет чиста, потому что я всем дал шанс. А то, что они вышли в Премьер-лигу и рассказывают, что они великие игроки, нужно доказывать на футбольном поле.

Если бы они играли весь чемпионат, как последнюю игру (победа над "Десной" со счетом 2:1), "Ингулец" был бы другим. Последнюю игру, пожалуй, играли для того, чтобы не выгнали, а первую - чтобы понравиться. Но мы это исправим.

Нам нужно выходить и отдаваться на футбольном поле в каждой игре, они получают немалые деньги. Задержек нет, зарплата день в день, надо как-то по-другому относиться к футболу. Должен быть метод кнута и пряника.