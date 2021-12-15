Сергей Ковалец: Лобановский никогда не говорил о слабом чемпионате, а его Динамо гремело в Европе

Известный украинский тренер Сергей Ковалец в свете неудачных выступлений украинских клубов в нынешнем еврокубковом сезоне поделился мнением об уровне УПЛ .

- "Ворскла" и "Колос" в квалификации третьего по рангу европейского турнира Лиги конференций опозорились, иначе здесь сказать сложно, в матчах с финской и казахстанской командами соответственно. Зачем стремиться попадать в Европу?

– Здесь больше вопросов к руководству клубов. Тот же Юрий Максимов говорит, что ему не хватает футболистов. Если в чемпионате Украины можно добиться определенных результатов с ограниченным количеством квалифицированных исполнителей, то в Европе это бесследно не проходит.

Мы все сетуем на слабый чемпионат. Но почему боссы клубов, руководство УАФ не сядут за один стол и не разберут все срочные вопросы, ведь это не так сложно - поговорить, найти причины. Все говорят, но ничего для этого не делают.

Возвращаясь к Лобановскому, хочу заметить, что этот специалист никогда не говорил о слабом чемпионате, он работал со своей командой, добивался ощутимого преимущества над конкурентами в Украине и гремел с "Динамо" в Европе.