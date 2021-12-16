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Мирон Маркевич - о Мариуполе: Пусть сын все пережует. Если карьера тренера гладко начинается, то обычно плохо заканчивается

Премьер-лига
(1 голосов)
Мирон Маркевич - о Мариуполе: Пусть сын все пережует. Если карьера тренера гладко начинается, то обычно плохо заканчивается

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о ситуации в "Мариуполе", который возглавляет его сын – Остап Маркевич.

— Кто главный претендент на понижение в классе?

— Пока что "Мариуполь". Хотя если руководство клуба серьезно обратит внимание на команду и зимой азовцы смогут укрепиться, то еще можно бороться. С детьми в Премьер-лиге делать нечего. Ушло девять человек, а на их место пришли 17-летние юноши. О каком-то мгновенном прогрессе не может быть и речи.

— Такая ситуация может отразиться на имидже Остапа Маркевича? Он вроде бы неплохо работает, но бессилен изменить ситуацию.

— Пусть все пережует. Если карьера тренера гладко начинается, то обычно плохо заканчивается. Он просто попал в такую ​​ситуацию. Футболисты особо не хотят ехать в "Мариуполь", судьи, прямо скажем, не уважают — чуть ли не в каждой игре удаление и пенальти. Что я могу ему подсказать? Нужно терпеть и работать. А то, что Остап серьезно относится к своим обязанностям, я имел возможность увидеть своими глазами.

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В статье: ФК Мариуполь Мирон Маркевич Остап Маркевич
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Комментарии (1)
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Мироненко (Полтава)
16.12.2021 в 01:27
Підтримуємо Остапа, він є окрасою тренерського складу України, розуміється в футболі... Сподіваємось дуже, що Маріуполь залишиться в УПЛ! Так має бути.
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