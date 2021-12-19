Динамо само виновато, что упустило зимнее чемпионство. Что говорить о грандах УПЛ по итогам полугодия

Экспрессивность де Дзерби помогает "Шахтеру". Команда избавилась от прошлогодней апатии

Де Дзерби многие невзлюбили. Сразу. Нового тренера "Шахтера" называют высокомерным, самовлюбленным, излишне самонадеянным. На бровке итальянец слишком экспрессивен, вступает в перепалку с другими тренерами и просто ведет себя некрасиво. Возможно, это так, но такая заряженность тренера отражается на команде. И отражается положительно.

Вспомните "Шахтер" годичной давности. Это была апатическая команда. Луиш Каштру был добрым старичком, который не конфликтовал, не заводил игроков, а только утихомиривал их. Иногда это был полезный навык, но в решающий момент португалец не смог ничего сделать. Сначала его добродушие тренера отразилось на Тайсоне, который то на сборы опоздает, то на замену выходить откажется. После уже вся команда не смогла завестись на ключевую игру против "Динамо". В день, когда нужно было обязательно побеждать, "горняки" показали безволие и бесхарактерность, ударив по воротам соперника всего два раза. И это в ключевом поединке всего сезона.

Де Дзерби иной. Он умеет завести команду, может накричать на футболистов, дабы правильно довести свою точку зрения. Помните, как выходил Мудрик на игру против "Монако"? Показалось, что алленаторе переборщил с мотивацией, но именно после действий Михаила и был забит ключевой гол. "Горняков" и их тренера в первом полугодии можно обвинять во многом, но не нужно им приписывать безразличие, которое имело место год назад. Команда хочет играть, пусть и получается это не всегда.

"Шахтер" провел непростые полгода. Перестройка отражается на команде, из-за неё пролетели в Лиге Чемпионов и далеко не всегда уверенно шагали в чемпионате. Но игроки хотят играть под руководством де Дзерби. Нет апатии. Тренер переживает за результат, заставляя делать то же самое и самих игроков. Георгий Грошев

То, что Де Дзерби прививает "Шахтеру" новый стиль, неплохо. Плохо то, что этот стиль не дает результата

Эта ситуация напоминает фразу из одной известной песни: "І така я не така, не така я і така". Вспомним каденцию Паулу Фонсеки в "Шахтере". То есть, ее последствия: тренера до сих пор упрекают его выбором продолжить ту линию, которую гнул Мирча Луческу. Кстати, упрекают не только болельщики и журналисты, но и коллеги по цеху. Хотя Фонсека на старом багаже ​​держал "Шахтер" на уровне, брал чемпионства и выходил из группы Лиги чемпионов.

У Де Дзерби еще будет шанс, но первую попытку заявить о себе в Лиге чемпионов он провалил. Поэтому его критикуют за результат, а вместе с тем – и за желание привить команде уникальный стиль. То есть, плохой и Фонсека, гнувший старую линию, и Де Дзерби, продуцирующий свой уникальный для Украины футбол.

На самом же деле критика стиля Де Дзерби обусловлена ​​сугубо отсутствием результата в Лиге чемпионов. Даже не так – обусловлена ​​результатами двух матчей против "Шерифа": замените выездное поражение на победу, а домашнее одно очко – на три, и о Де Дзерби уже говорили бы в совершенно другом тоне. Мол, и зимним чемпионом стал, и евровесну обеспечил. Уникальный стиль итальянского тренера – это неплохо. Напротив, как показывает ситуация с Фонсекой, это даже хорошо. Нехорошо то, что этот стиль пока не дает желаемого результата.

Болельщики не будут терпеть топтание Марлона с мячом в центре поля, розыгрыши мяча между голкипером и двумя центральными защитниками ради эфемерной выгоды в будущем. Им нужны голы и победы здесь и сейчас. Поэтому Де Дзерби критикуют.

Критикуют и эксперты, которые оценивают выступления, прежде всего, на основе Лиги чемпионов и еврокубков в целом. А там первый за десять лет не выход в евровесну и самый маленький за последние десять лет еврокоэффициент. Однако это только первые полгода. Если Де Дзерби выиграет чемпионат и осенью нормально выступит в еврокубках, плохой стартовый период останется тенью на фоне обновленного "Шахтера". Игорь Семйон

Де Дзерби задачу-минимум на первую часть сезона выполнил, но вопросов по игре остаётся ещё очень много

Ясно, что полгода не столь великий срок, чтобы делать глобальные выводы о работе де Дзерби. Но итальянец настолько громко приходил в украинский футбол, да ещё и под такие трансферы, которых украинский футбол не видел лет восемь, что казалось - он в первый сезон замахнётся минимум на финал Лиги чемпионов.

Первоочерёдных задач у "Шахтёра" летом стояло три: выйти в группу ЛЧ, выиграть Суперкубок и стать зимними чемпионами. Все из них "горняки" выполнили. Вроде бы, адепты разговоров, что самое красивое в футболе - это результат, могут гордиться новым наставником дончан, а также своей теорией. Но те, кто футбол любит ещё и смотреть, вряд скажут, что эти полгода были успешными.

Дончане долго вкатывались в сезон: казалось, что команде поначалу чего-то не хватает, но ведь главное выйти в группу главного еврокубка, а дальше уже можем говорить о футболе. В итоге, за летнюю часть сезона мы, пожалуй, можем насыпать похвалы только за один тайм против "Генка". Остальное было всё не то и не так.

Дождались осени, старта группы ЛЧ, но опыт сейчас подсказывает, что лучше бы не ждали. Евролига запомнилась только пресс-конференциями де Дзерби, который либо рассказывал, что всё лучшее впереди, либо что у него что-то не так с командой. К шестому туру ЛЧ уже как-то и путаться начинал, про свой коллектив говорил итальянец или анализировал других соперников по группе.

Ну, а пока мучились в чемпионской лиге (не без удачных отдельных отрезков, нужно это отмечать; плюс забрали у "Динамо" Суперкубок), мучились без желания и в чемпионате. Главное - приход де Дзерби никак не решил то, за что Каштру критиковали даже дворники в Святошино: как взламывать насыщенную оборону? какой смысл стерильного владения без продвижения в штрафную? почему команда с 50-миллионными трансферами в сумме может себе позволять не настраиваться на матчи - они что, все трофеи мира уже выиграли? На все эти вопросы Роберто де Дзерби должен будет найти ответы до начала тренировочной работы в январе. Иначе продолжать нет смысла. Александр Рыженко

"Динамо" само виновато, что упустило зимнее чемпионство

Каким бы лайтовым не казался украинский чемпионат, а пройти его идеально и без единой помарки ещё не удавалось никому, да и вряд ли у кого-то получится. Поэтому критиковать за отдельные потери очков, в принципе, смысла нет. Но не в случае с "Динамо" по ходу нынешнего сезона.

Киевляне ещё по ходу старта чемпионата проходили предсезонку, играя товарищеские матчи. Говорили, что таким образом коллектив готовится к важным боям в Лиге чемпионов. Увы, это помогло где-то на ноль процентов. Впрочем, сейчас давайте сейчас не об ЛЧ, а о чемпионате, где хлопот оказалось не меньше, чем в еврокубках, хоть их замечали меньше.

Итак, в чемпионате на этот раз стартовали так же бодро, как и в предыдущем сезоне. "Динамо" было настолько уверено в себе, что казалось, проблемы в УПЛ будут у "Шахтёра", а не у киевлян. Подтверждением этих слов стала осечка "горняков" в игре с "Александрией", которая позволила "бело-синим" возглавить таблицу и очень долго удерживать первенство единолично.

Первым и очень серьёзным звоночком оказалась ничья с "Ингульцом", когда на поле с буквой "Д" на груди вышли понторезы, посчитавшие, что победа дастся очень легко. Легко не было, но урок команда усвоила: после этого была полоса из пяти подряд "сухих" матчей, даже не пропустили от "Бенфики" в ЛЧ. Поражение "Шахтёру" в Суперкубке было неприятным, но не настолько критичным, чтобы говорить о прекращении борьбы за остальные трофеи.

Ключевой момент осени, который киевляне проспали, произошёл в матче со "Львовом". Против аутсайдера снова вышли не футболисты, а те же понторезы и пижоны, которые хоть и смогли перевернуть игру после гола от андердога, но, похоже, решили, что теперь они властелины мира и могут так делать всегда.

Поначалу даже везло: удачный тайм помог обыграть "Днепр-1", вообще на вялом дважды кряду справились с "Мариуполем" - абсолютно худшей на тот момент командой лиги. Ни один из этих результатов не принёс в голову хоть кому-то из игроков киевлян мысль: "Эй, парни! У нас игра - говно. Не пора ли что-то исправлять?".

Решили, что не пора, потеряв по итогу всё: не просто подпустили "Шахтёр", но и пропустили его вперёд, выдали бездарный матч с "Ворсклой" и просто позорный второй тайм с "Минаем". Если в Киеве думают, что это не звенья одной цепи, которые привели к итоговому результату, то сильно ошибаются.

Кстати, конкретно за ничью с "Зарёй" претензий практически нет. Да, второй не забили, свои шансы не реализовали, но старались держать интенсивность весь матч и шли вперёд. Да и потеряли концентрацию всего минут на десять. В уже упомянутом матче с "Ворсклой" вообще вышли не мотивированными, но ясно, что не этот результат сейчас выглядит, как ключевой, а называть стоит именно поражение полтавчанам. Александр Рыженко

В игре "Динамо" много крайностей. Золотую серединку киевляне демонстрировали нечасто

Здесь не говорим о Лиге чемпионов, где просто не удавалось прыгать выше головы. Говорим о чемпионате, в котором "Динамо" не смогло завоевать статус "зимнего чемпиона". Но главное – не смогло стабильно демонстрировать "золотую середину" в игре, часто сбиваясь на крайности.

Вспомним гостевые матчи с "Мариуполем" (2:3) и "Минаем" (0:2), формально гостевой, но фактически домашний с "Ингульцом" (1:1). Против первых двух соперников киевляне взяли очки очень напряженно, демонстрируя, по словам Мирчи Луческу, ненадлежащую психологическую готовность к борьбе. С петровчанами вообще была потеря очков. Свеж в памяти и домашний поединок против "Александрии", в котором киевляне забили победный гол только на 90+7-й минуте с не самого очевидного пенальти.

А теперь "материал" с другой стороны весов: разгром "Колоса" 7:0, разгром "Десны" 4:0, домашняя победа над "Минаем" 2:0, гостевые победы над "Рухом" (2:0) и "Львовом" (4:1), формально гостевая – над "Черноморцем" (6:1). Здесь уже было слишком легко, в темпе, который мог усыпить как игроков, так и болельщиков на трибунах/перед экранами.

Такие качели бьют по психологии игроков, расшатывая ее. Лучше всего развитию игроков и команды способствовали такие поединки, как против "Днепра-1" дома (2:0), "Вереса" на выезде" (3:0), "Зари" на выезде (2:1). Где не пришлось перенапрягаться, но и легко победный результат не упал в карман. Из-за того, что таких матчей в УПЛ немного, "Динамо" так нестабильно играло и в Лиге чемпионов: то проигрывало еще до финального свистка, то громило соперника по статистике, но не реализовывало шансы.

Фраза "из-за того, что таких матчей в УПЛ немного" нуждается в уточнении. Это не проблема лиги и чемпионата, а проблема настроя игроков на матчи. Мирча Луческу на протяжении первой части текущего сезона не раз заявлял, что не доволен отношением футболистов к работе. И еще чаще подчеркивал, что в его команде много молодых игроков, которым сложно держать постоянный психологический уровень.

Такая же тональность будет в разговоре не о команде, а об отдельных игроках. Здесь тоже нет единого четкого движения в одном направлении. Кто-то прогрессирует (Шапаренко, Забарный, Буяльский), а кто-то деградирует (Шепелев, Вербич). Новички практически не усилили игру, хотя здесь вряд ли претензии к Мирче Луческу – он явно предпочел бы получить другое усиление. Заслуга тренера в том, что существенный шаг вперед в своей игре сделал Денис Гармаш. То, сколько раз этот полузащитник выручил команду с позиции нападающего, говорит о полном контроле тренера над коллективом: он понимает, как выходить из затруднительных кадровых положений. Также плюсиком к карме Луческу будет трансфер Миколенко в "Эвертон". Еще полгода - год назад Виталия беспощадно критиковали за слабую психологию, за плохую позиционную игру в обороне, а уже сейчас он одной ногой в середняке АПЛ. Не в каждое трансферное окно в Украине проворачиваются такие сделки.

Проблемы есть, но есть и оптимистический взгляд на будущее. Несмотря на текущее отставание от "Шахтера" в таблице, несмотря на отсутствие забивного нападающего, несмотря на шаткую психологию молодых игроков, у "Динамо" есть все для того, чтобы защитить титул. Игорь Семйон

"Динамо" нужен нормальный форвард. Без него не подняться выше второго места

Киевский клуб лидировал большую часть полугодия, однако в последнем туре опустился на вторую строчку. Катастрофа ли это? Пока нет, но вряд ли частично проваленный финиш заставил улыбнуться Луческу, Суркиса и остальных. Проблем в игре "Динамо" есть и главная из них - отсутствие нормального нападающего.

Шкурин, Рамирес, Кулач, Супряга - в заявке киевлян сразу четыре номинальных форварда, которые в 18-ти турах УПЛ забили… Барабанная дробь - два гола. Один раз в ворота "Миная", второй - "Черноморцу". Не густо. Даже ужасно. Для наглядного примера далеко ходить не будем, а просто вспомним недавнюю игру против "Зари". При 12-ти ударах в створ, киевляне забили всего раз, не использовав целую кучу моментов. А сколько хороших прострелов шли в никуда? А сколько навесов? Луческу дал "Динамо" базу, рассказал, как вскрывать оборону соперника, как создавать моменты, но без нападающего, способного забить там, где этого требует ситуация, теряется половина потенциала. А то и больше.

Напрашивается сравнение с "Шахтером", но у "горняков" ситуация получше будет. В самом начале сезоне разницу делал Траоре, после этого подтянули Фернандо, в конце вернулся Мораес. Любой из этой тройки игроков серьезно бы помог "Динамо" в их нынешней ситуации. Даже Александр Гладкий, постоянно выигрывавший в 18-м туре воздух и стелящийся в подкатах, стал бы своим Филиппе Индзаги для действующего чемпиона.

А как же Гармаш? А Гармаш не нападающий. Сам факт того, что он в большинстве случаев выходит на этой позиции, говорит о глубоком кризисе. Местами Денис тянет, но в ключевых встречах он не показал ничего. Почти. Был гол "Днепру-1", был точный выстрел с "Баварией", но он промолчал с "Барселоной" и "Ворсклой", с "Бенфикой" и "Зарей". А моменты то были.

Для "Динамо" битва за титул не проиграна. Минус два от конкурента отыграть можно, но это невозможно сделать без голов. Команда должна реализовывать и забивать, забивать и реализовывать. Чтобы это делалось легче, нужен добротный нападающий, который сходу станет основным в команде. Конкуренцию выиграть будет не так и сложно. Вот такая простая формула. Георгий Грошев