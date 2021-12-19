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Дубинчак: Если меня снова вызовут в Киев, я буду делать все, чтобы проявить себя с лучшей стороны
Игрок хочет выступать за "Динамо"
Фото: СК Днепр-1
Защитник "Днепра-1", Владислав Дубинчак, которыйпринадлежит "Динамо", рассказал о возможном возвращении в родную команду:
– Часть летней подготовки к сезону ты провел в "Динамо" – каковы впечатления?
– В первую очередь бросилось в глаза то, как прибавили мои бывшие партнеры, мои друзья. Могу только порадоваться за них – это уже совсем другой уровень! Что до тренировок, то они проходили в удовольствие. Организация, качество, разнообразие, интенсивность – все по высшему разряду.
– Общался ли с Мирчей Луческу?
– После одного из спаррингов на сборах он подозвал меня – припомнил ситуации, в которых, по его мнению, я принимал неверные решения, подсказал, как нужно было сыграть правильнее.
А уже после того, как я вернулся в Днепр, Луческу позвонил – пожелал удачи, уточнил, какой хочет видеть мою игру, как я должен себя вести вне поля. Изложил свой взгляд на мою ситуацию, заверил, что будет следить за моими выступлениями. Было приятно. Такой жест со стороны тренера – очень важен.
– Возвращение в "Динамо" выглядело бы заманчивым, но и таило бы в себе неизвестность. Твой нынешний клуб пока не борется за "золото", но зато здесь ты – на первых ролях. Дилемма?
– Для того, чтобы понять, готов ли я играть в "Динамо", я должен сначала попасть в его основную обойму. А чтобы получить свой шанс, нужно набраться терпения, какое-то время посидеть на лавочке – это тоже очевидно. Но оценивая ситуацию глобально, твердому статусу запасного в топовой команде я всегда предпочту регулярную игровую практику в команде поскромнее.
Если меня снова вызовут в Киев, я, конечно, поеду и буду делать все, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Хотя понимаю, что одного моего желания мало – все будет решаться на уровне руководителей клубов и тренеров. Так что сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях за "Днепр-1" и стоящих перед ним задачах.
– Каковы же они?
– Перед сезоном мы нацеливались на одну из путевок в еврокубки, однако теперь, с учетом той игры и тех результатов, которые стала показывать команда, наверное, надо повышать ставки. Если мы упустим третье место, я в любом случае сочту это неудачей, – сказал Дубинчак.
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