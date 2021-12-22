Форвард Десны: Всем известно, что задолженность есть, но все потихоньку выплачивают

Форвард " Десны " Максим Дегтярев прокомментировал ситуацию с задолженностью по зарплатам в черниговском клубе.

— Есть информация, что в "Десне" имеются финансовые задолженности перед футболистами. Это правда? Если да, как скоро руководство обещает погасить задолженности?

— Всем известно, что есть, но все потихоньку выплачивают, закрывают. Что-то об этом говорить — смысла нет.

— Ваш контракт с "Десной" действует до лета 2022 года. Планируете ли его продлевать или уже присматриваете новую команду?

— Я пока об этом не задумывался. В любом случае у меня сейчас еще полгода контракта. Пока мыслей о каком-то другом клубе нет. Сейчас нужно до конца свой контракт отработать. А там как уже дальше будет, будет видно.