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Форвард Десны: Всем известно, что задолженность есть, но все потихоньку выплачивают
Максим Дегтярев - о финансовой ситуации в Десне
Фото: ФК Десна
Форвард "
— Есть информация, что в "Десне" имеются финансовые задолженности перед футболистами. Это правда? Если да, как скоро руководство обещает погасить задолженности?
— Всем известно, что есть, но все потихоньку выплачивают, закрывают. Что-то об этом говорить — смысла нет.
— Ваш контракт с "Десной" действует до лета 2022 года. Планируете ли его продлевать или уже присматриваете новую команду?
— Я пока об этом не задумывался. В любом случае у меня сейчас еще полгода контракта. Пока мыслей о каком-то другом клубе нет. Сейчас нужно до конца свой контракт отработать. А там как уже дальше будет, будет видно.
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