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Десна хочет продлить аренду Болбата. Защитник хочет найти команду в Европе

Премьер-лига
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(1 голосов)

Впрочем, Сергей еще может остаться в черниговской команде

Десна хочет продлить аренду Болбата. Защитник хочет найти команду в Европе

desna.football

Новина українською

Опытный защитник "Шахтера" Сергей Болбат, который играет в аренде в "Десне", пока не определился со своим ближайшим будущим.

"Десна" хочет продлить аренду Болбата. Черниговский клуб ведет переговоры, но сам футболист хочет найти команду в Европе.

Если Болбат не устроится в другой клуб, вернется в "Десну". Такая же ситуация с полузащитниками Леваном Арвеладзе и Владленом Юрченко, которые еще могут весной вернуться в команду Александра Рябоконя.

Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ 28-летний Болбат в составе "Десны" провел 13 матчей.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Сергей Болбат
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Комментарии (1)
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Tenma7 (Чернигов)
23.12.2021 в 19:39
Болбат в европе плотно присядет на лавку.
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