Десна хочет продлить аренду Болбата. Защитник хочет найти команду в Европе

Опытный защитник "Шахтера" Сергей Болбат, который играет в аренде в " Десне ", пока не определился со своим ближайшим будущим.

"Десна" хочет продлить аренду Болбата. Черниговский клуб ведет переговоры, но сам футболист хочет найти команду в Европе.

Если Болбат не устроится в другой клуб, вернется в "Десну". Такая же ситуация с полузащитниками Леваном Арвеладзе и Владленом Юрченко, которые еще могут весной вернуться в команду Александра Рябоконя.

Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ 28-летний Болбат в составе "Десны" провел 13 матчей.