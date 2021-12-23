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Десна хочет продлить аренду Болбата. Защитник хочет найти команду в Европе
Впрочем, Сергей еще может остаться в черниговской команде
desna.football
Опытный защитник "Шахтера" Сергей Болбат, который играет в аренде в "
"Десна" хочет продлить аренду Болбата. Черниговский клуб ведет переговоры, но сам футболист хочет найти команду в Европе.
Если Болбат не устроится в другой клуб, вернется в "Десну". Такая же ситуация с полузащитниками Леваном Арвеладзе и Владленом Юрченко, которые еще могут весной вернуться в команду Александра Рябоконя.
Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ 28-летний Болбат в составе "Десны" провел 13 матчей.
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