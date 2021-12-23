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"Чуть не сломал мне ногу и даже не извинился" - Селезнев рассказал, за что назвал игрока Александрии проституткой
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Скандальный форвард "Миная" Евгений Селезнев объяснил, за что
"Человек чуть не сломал мне ногу и даже не извинился. Там на видео все видно. Представьте, если бы в 36 лет я завершил карьеру из-за одного человека, который не понимает, что он делает.
Если бы я случайно так поступил, я бы подошел и извинился, мне было бы стыдно за свой поступок. Я понимаю, что еще несколько сантиметров, и я бы провел год с поломанной ногой и закончил карьеру. Хотя бы как-то можно было извиниться", — сказал Селезнев.
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