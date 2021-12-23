"Чуть не сломал мне ногу и даже не извинился" - Селезнев рассказал, за что назвал игрока Александрии проституткой

Скандальный форвард "Миная" Евгений Селезнев объяснил, за что обозвал "проституткой" игрока "Александрии" Владислава Бабогло во время матча между этими командами.

"Человек чуть не сломал мне ногу и даже не извинился. Там на видео все видно. Представьте, если бы в 36 лет я завершил карьеру из-за одного человека, который не понимает, что он делает.

Если бы я случайно так поступил, я бы подошел и извинился, мне было бы стыдно за свой поступок. Я понимаю, что еще несколько сантиметров, и я бы провел год с поломанной ногой и закончил карьеру. Хотя бы как-то можно было извиниться", — сказал Селезнев.