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"Чуть не сломал мне ногу и даже не извинился" - Селезнев рассказал, за что назвал игрока Александрии проституткой

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Новая порция откровений от Евгения

"Чуть не сломал мне ногу и даже не извинился" - Селезнев рассказал, за что назвал игрока Александрии проституткой

Новина українською

Скандальный форвард "Миная" Евгений Селезнев объяснил, за что обозвал "проституткой" игрока "Александрии" Владислава Бабогло во время матча между этими командами.

"Человек чуть не сломал мне ногу и даже не извинился. Там на видео все видно. Представьте, если бы в 36 лет я завершил карьеру из-за одного человека, который не понимает, что он делает.

Если бы я случайно так поступил, я бы подошел и извинился, мне было бы стыдно за свой поступок. Я понимаю, что еще несколько сантиметров, и я бы провел год с поломанной ногой и закончил карьеру. Хотя бы как-то можно было извиниться", — сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Александрия ФК Минай Владислав Бабогло
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.12.2021 в 21:47
Может он тебя к трансгендеру приревновал, вот и разозлился...
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Kakhaber (Александрия-Харьков)
23.12.2021 в 21:37
що ж ти, фраєр, задню дав, коли тобі в Олександрії запропонували раз на раз?.. Тільки лиш бігав до арбітра, жалівся, що весь стадіон тебе хy6ssосять..
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+3
0


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