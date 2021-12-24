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Селезнев: Если я не футболист, то как забил 117 голов? С клюшкой бегал?

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард "Миная" вспомнил перепалку с президентом "Ингульца"

Селезнев: Если я не футболист, то как забил 117 голов? С клюшкой бегал?

ФК "Минай" / Автор неизвестен

Новина українською

Форвард "Миная" Евгений Селезнев рассказал о своем конфликте с президентом "Ингульца" Александром Поворознюком.

"Перепалки не было. Он написал, что я не футболист. Если я не футболист, то кто тогда, слесарь? Я не понимаю, зачем ты меня затрагиваешь. Если я не футболист, как я забил 117 голов? С клюшкой бегал? Представьте, что не футболист забивает самой футбольной команде. Он молодец, вкладывает в команду деньги, это хорошо. Но футбол должны обсуждать футбольные люди.

Я никогда не позволю себе говорить, что кто-то плохой или хороший. Я всегда поблагодарю или промолчу. Но если меня трогают, почему я должен молчать?", – сказал Селезнев.

Читайте такжеСелезнев: Заявление за угрозы? Я ничего Сенькиву не сделал. Хотеть - не значит сделать. Я что, не могу хотеть?
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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.12.2021 в 08:52
С одного интервью делают по 10 статеек, то Селезнев, то Луческу..... Ждут батлов))))) Не вставляет!!!
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simargl (Чернигов)
24.12.2021 в 08:48
Заиммали уже, "уважаемая редакция", со своим Селезневым и хайпом на нем !!!
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dex ter (Харків)
24.12.2021 в 08:48
та похвалите уже кто то убогого, заплачет скоро
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