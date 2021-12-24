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Селезнев: Если я не футболист, то как забил 117 голов? С клюшкой бегал?
Форвард "Миная" вспомнил перепалку с президентом "Ингульца"
ФК "Минай" / Автор неизвестен
Форвард "Миная" Евгений Селезнев рассказал о своем конфликте с президентом "Ингульца" Александром Поворознюком.
"Перепалки не было. Он написал, что я не футболист. Если я не футболист, то кто тогда, слесарь? Я не понимаю, зачем ты меня затрагиваешь. Если я не футболист, как я забил 117 голов? С клюшкой бегал? Представьте, что не футболист забивает самой футбольной команде. Он молодец, вкладывает в команду деньги, это хорошо. Но футбол должны обсуждать футбольные люди.
Я никогда не позволю себе говорить, что кто-то плохой или хороший. Я всегда поблагодарю или промолчу. Но если меня трогают, почему я должен молчать?", – сказал Селезнев.
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