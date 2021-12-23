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Селезнев: Заявление за угрозы? Я ничего Сенькиву не сделал. Хотеть - не значит сделать. Я что, не могу хотеть?

Премьер-лига
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(2 голосов)

Конфликт переходит в новую фазу

Селезнев: Заявление за угрозы? Я ничего Сенькиву не сделал. Хотеть - не значит сделать. Я что, не могу хотеть?

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев дал комментарий касательно своего конфликта с журналистом Андреем Сенькивым.

- Алкоголь и драка после вашего гола "Ингульцу" - это правда?

- Конечно нет. Пусть Сенькив предоставит доказательства. Где я был, с кем я дрался? Языком болтать может каждый, но если ты журналист, то предоставь доказательства. Я эмоциональный человек. У меня есть карьера и след в футболе, которого нет у него. Зачем он пишет про меня неправдивые гадости. Первый раз я ему позвонил и разговаривал спокойно, но он не опроверг информацию. Тут же вышла вторая информация обо мне. Я не хочу говорить об этом. Он записал уже последующие мои звонки. Сенькив хочет хайипануть на мне, так как сам ничего не может.

У "Миная" сейчас очень тяжелое время. Футболисты после этой ситуации еще больше поникли. Когда подобное выкладывается в интернет, то начинается анархия. Были слова о том, что я якобы послал тренера и плохо влияю на атмосферу в раздевалке. Я Сенькиву позвонил при тренере и всей команде, и они подтвердили, что это вранье. Можете спросить у любого игрока "Миная" о том, что я делаю для команды и как себя веду в раздевалке.

- Сенькив написал на вас заявление в полицию. Что вы скажете по этому поводу?

- За что он написал? За угрозы? Я ничего ему не сделал. Хотеть - не значит сделать. Я что, не могу хотеть?

- Была информация о том что один из промоутеров ММА предлагал вам в октагоне решить этот вопрос.

- Не путайте спорт с исключительно мужским вопросом. Если человек написал неправду, то он должен ответить, или хотя бы извиниться. Если он трансгендер, то мне его извинения не нужны. Пусть извинится перед командой за ложь. Я не имел права так разговаривать, но я не знал, что он записывает разговор. Общались два мужчины. Потом оказалось, что он не мужчина, и я бросил трубку. Я могу извиниться не перед трансгендером, а перед всей страной, что дети слышали эти маты. Меня это не красит.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай Андрей Сенькив
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (10)
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IhorSt (Львів)
23.12.2021 в 17:18
То все фігня, то все до.................................... Але мене мучить питання - а де комітет з етики? Той, який від УАФ???? АУ!!!!!!!!!!! Та ви ж мали до!!! справи в поліції свої міри прийняти. Чи серед отого "етичного" комітету саме таке спілкування і є нормою?? А це вже не фігня... :(
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0
0
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
23.12.2021 в 16:53
"Языком болтать может каждый" - а тунец так тем более.
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+1
-2
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vadooo (Слатино)
23.12.2021 в 16:45
Поилец делает вид что не знает законов. На самом деле дал жидким и включил заднюю.
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+5
-2
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ПетроФ (Луцьк)
23.12.2021 в 16:41
Не Сеньків звонив а дурачок-тунець. Так що треба відповідати за свої слова.
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+7
0
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donkrot (Донецк)
23.12.2021 в 16:40
Яке воне дурне…. Сенькив не трансгендер, а рекорд, который он побить не сможет
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+5
0
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simargl (Чернигов)
23.12.2021 в 16:42
Не Тунец, так кто нибудь другой побьет этот рекорд, рано или поздно , но награда найдет героя коль уж он ее ищет)))).
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0
-1
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simargl (Чернигов)
23.12.2021 в 16:39
Типа Сеньков белый и пушистый , а Селя поц и хам )))??? Я так понимаю комментарии не замечающие первопричину конфликта тут от других хайпующих "журналистов". Витьку Бокасе лицо в Чернигове били и ничего , прокатило, переключился анонимно на интернет))).
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+1
-1
Dozenko (NewYork)
23.12.2021 в 16:34
Евгений конечно максимально не адекватный! - на вас подали в полицию за УГРОЗЫ - так я ничего не сделал!
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+7
0
Orest_ua (Kyiv)
23.12.2021 в 16:32
Шо ж ты, фраер, сдал назад?
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+6
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
23.12.2021 в 16:17
- Идиот!- Согласен...
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+7
-3


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