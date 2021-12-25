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Минай может отказаться от подписания Шарана
Клуб испытывает некоторые проблемы
фото - ФК "Шахтар" Донецьк
Закарпатский "Минай" все еще не определился с тем, кто займет должность главного тренера. После встречи с потенциальным новым наставником, Владимиром Шараном, клубное руководство взяло паузу.
Сообщается, что команда пока не готова к резкому увеличению зарплатной ведомости и повышению условий подготовки футболистов. Боссы "Миная" думали, что новый тренер будет использовать игроков, которые уже на контракте. Однако, коуч хочет пригласить известных новичков с высокими финансовыми условиями.
В клубе пока не знают, где найти дополнительные средства для этого. Добавим, что на данный момент больше всех в "Минае" получает Евгений Селезнев. Его оклад - 70 тысяч гривен в месяц.
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