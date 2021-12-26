Довбик: В 2015-м у меня был вариант с Динамо, но я выбрал Днепр

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик дал комментарий о трансфере в "Днепр" в 2015 году:

– Да, я понимал, куда я иду. У меня был вариант с "Динамо", но я выбрал "Днепр". Тогда в нападении там играли Селезнев, Зозуля, Калинич, Матеус. "Днепр" тогда был на ровне с «Динамо» и "Шахтером". Я без раздумий принял решение ехать туда. Это был космос. В защите были Дуглас, Папа Гуйе. Они меня просто сметали и не чувствовали.

- Ты звонил в то время кому-то, хвастался, с какими партнерами тренируешься?

– Папа мне звонил и спрашивал о Селезневе, Зозуле. Я отвечал, что они в полном порядке. Все забивают, и мне рано еще с ними соревноваться.

- Кто тебя наиболее тогда поразил?

– Каждый по-своему. Зозуля был силен в плане борьбы. Он сам не очень габаритный, но головой играл просто идеально. Удар у него был как будто об стенку: мяч ударяется и набирает еще большую скорость. Селезнев поразил мастерством. Он умел решать выходы один на один. Калинич тоже щелкал такие моменты.

Конкуренция тогда была сумасшедшая. Тренеру даже сложно было определиться с основным форвардом, поэтому команда и играла всегда в два нападающих, – сказал Довбик.