Восхищается Максимовым и хвалит судей в УПЛ. Англичанин 25 лет фанатеет от украинского футбола

Болельщик из английского городка Йорк Фил Хауден хорошо известен в узких кругах. Он является ярым поклонником украинского футбола и прекрасно в нём разбирается. Не каждый болельщик, живущий в Украине, может похвастаться таким огромным количеством матчей с участием украинских команд, которые посетил Фил. И, думаю, вряд ли найдётся в нашей стране болельщик, который может сравниться с ним по количеству посещенных украинских стадионов. Накануне новогодних праздников и Рождества Фил согласился ответить на вопросы корреспондента сайта UA-ФУТБОЛ

Что интересно, Фил Хауден тщательно и скрупулёзно ведёт статистику своих посещений футбольных матчей и футбольных арен. По состоянию на сегодня:

общее количество посещенных стадионов - 369 (в том числе украинских - 82);

матчи в Украине - 471;

матчи национальной сборной Украины - 58;

матчи с участием украинских команд - 542;

наибольшее количество матчей в Украине было просмотрено на НСК "Олимпийский" - 102;

всего посетил - 1968 матчей.

Согласитесь, внушительная статистика. И она будет увеличиваться, ибо 47-летний англичанин сейчас по контракту работает в Киеве, и имеет прекрасную возможность для посещения матчей в Украине. Ведь до этого Фил с целью посещения матчей в нашей стране прилетал в Украину из Англии. Кроме своей основной работы в столице Украины Фил Хауден ещё и помогает сайту Комитета арбитров Киевской областной ассоциации футбола на волонтёрских началах. Он посещает матчи аматорских турниров, проводимые ассоциацией на футбольных полях Киевщины и размещает отчёты об этих матчах на сайте Комитета арбитров. Итак, вот ответы Фила на вопросы.

- Расскажите о себе и своей семье. Как Вы оказались в Украине?

- Мне 47 лет, я из Йорка, что на севере Англии. У меня есть жена и сын, которому в следующем месяце исполнится 21 год. Впервые я приехал в Украину в октябре 1997 года с целью работать учителем английского языка. И буквально с первых дней пребывания в Украине влюбился в Киев и в вашу страну. Проработав непродолжительное время, я естественно вернулся на родину, в Англию, но любовь к Украине никуда не пропала, не исчезла, и я бывал в вашей стране время от времени в течении последних двух десятилетий. Приезжал сюда, можно сказать, почти каждый год, посещал футбольные матчи. Сейчас я снова работаю в сфере образования в Украине, и, конечно же, при каждой возможности вживую и по телевидению смотрю украинский футбол на всех уровнях.

- Откуда у Вас такая любовь к украинскому футболу?

- Мне очень повезло в том, что когда я приехал в Киев в 1997 году, "Динамо" переживало "золотую эру" под руководством Валерия Васильевича Лобановского. Для меня первым знакомством с украинским футболом стал матч киевских динамовцев в групповом турнире Лиги чемпионов против "Барселоны". Я ведь никогда до этого не видел столько людей на футбольном стадионе! Прекрасно помню невероятный взрыв эмоций на трибунах, когда Сергей Ребров открыл счёт в матче. С этого момента я осознал, что мне очень повезло, ведь я оказался в месте очень приятном для моей души. С тех пор я побывал на почти 500 матчах в Украине.

- Как Вам удается совмещать основную работу и поездки на множество футбольных матчей в разных стран и городах?

- Я стараюсь, когда мне выпадают выходные дни, всё свободное время посвятить футболу. Благодаря значительному прогрессу в инфраструктуре Украины, теперь очень легко путешествовать по крупным украинским городам на поездах. И эти поезда, надо честно сказать, ни в чем не уступают тем поездам, которые есть в Великобритании, и даже в некоторых аспектам являются более качественными. Вот, например, мне посчастливилось в декабре съездить на матчи Премьер-Лиге в Харькове и Александрии. Причём, в каждой такой поездке я открываю для себя что-то новое, необыкновенное и интересное.

- Можете дать характеристику украинскому футболу?

- В украинском футболе мне нравится то, что у футболистов фантастическое отношение к игре. В Украине не страдают симуляцией в штрафной, что можно частенько наблюдать в английском футболе. Украинские футболисты, на мой взгляд, очень трудолюбивы и честны. Также у вас в футболе есть свои традиции, и ощущается свой особый подход к футболу. Этот подход в корне отличается от того, который присутствует в Англии. Не буду углубляться, ну, вот, например, вы даёте бронзовую медаль команде, занявшей третье место. Считаю, что это правильно! Ведь очень часто третья команда в соответствии со своими способностями демонстрирует очень даже приличную игру, и, уступая чемпиону по результатам, может ни в чём не уступать по игровым качествам. Разве это не заслуживает того, чтобы быть отмеченным вручением медалей (в АПЛ вручается лишь трофей за победу в чемпионате - прим.).

- Как оцените только что завершившуюся летне-осеннюю часть текущего сезона в УПЛ? Почему украинские клубы так плохо выступили в этом еврокубковом сезоне?

- Я считаю, что УПЛ в своей первой части была интересной. Двум сильнейшим команда так называемые середнячки лиги просто так не уступают, борются, сопротивляются до конца. Недавно я видел, как киевское "Динамо" проиграло дома "Ворскле" и сыграло вничью с "Зарей". Точно так же я видел, как "Шахтёр" одержал очень трудную победу над фантастической выступающей в этом сезоне "Александрией". Это действительно очень важно, поэтому могу отметить честность соревнований. Что касается выступлений украинских команд в Европе… Конечно, очень обидно, что именно "Динамо" попало в так называемую "группу смерти". Естественно, что находясь в такой группе, шансы на проход были минимальными. Считаю, что "Шахтёр" должен был и мог выступить лучше! Но тут вот какое дело. У каждой команды бывают такие сезоны, когда они превосходят самих себя, показывая невероятную игру! И такой сезон как раз у молдавского "Шерифа". Этот клуб проводит один из своих самых классных сезонов, я бы даже сказал, самый "романтический", сказочный сезон. Такое иногда случается в футболе. Теперь самое главное для украинских клубов - хорошо подготовиться к следующему евросезону, и там постараться добиться намного лучшего результата.

- Фил, сравните английских и украинских болельщиков. В чём сходство, в чём отличие.

- Я могу сказать, что в преданности родному клубу украинские фаны ни в чем не уступают английским. И в Украине, и в Англии есть болельщики, которые всё равно будут платить деньги и ходить на стадион, даже если их команда играет плохо и показывает не интересный футбол. Конечно, если сравнивать болельщицкую аудитории двух стран в количественном аспекте, то тут, вне всякого сомнения, Англия намного превосходит Украину. А ещё я считаю, что в Украине болельщики прекрасно осведомлены о том, что происходит на поле, могут детально разобрать все моменты игры, понимают какие схемы применяют тренеры. Я даже бы сказал, украинские болельщики способны "по полочкам разобрать игру", так сказать присутствует "научный подход" к происходящему на поле. В Англии у болельщиков на первый план выходят эмоции, а уж потом разбор тактических схем. Ещё почему-то многие из английских болельщиков считают футбол в Украине рациональным, что, по моему мнению, не так. Да, игроки в Украине стараются принимать обдуманные решения на поле, но чтобы уж так откровенно играть в сугубо рациональный футбол, этого точно нет.

- Как можете оценить судейство матчей в Украине? Насколько сильно оно отличается от судейства в Англии?

- Я уверен, что многие из украинских болельщиков со мной не согласятся, но я думаю, что уровень судейства в Украине очень высок на всех уровнях. Я смотрю много любительского футбола, и скажу вам, судьи там очень хорошие. В Украине вы даете намного больше возможностей женщинам-арбитрам, они намного чаще судят матчи в мужском футболе, чем у нас в Англии! У вас ещё есть женщина-судья, которая считается одной из лучших в мире (Катерина Монзуль - прим.). Этим надо гордиться. Слишком просто сказать, что все судьи плохие, коррумпированные, некомпетентные. Уверен, что это не так.

- Поговорим теперь о нашей национальной сборной. Сколько матчей сборной посмотрели в этом году?

- К сожалению, мне удалось вживую увидеть в этом году только одну игру национальной сборной Украины. В прошлом году, я например, присутствовал на двух матчах украинской сборной в Лиге Наций в Киеве против Германии и Испании. В этом же году удалось побывать на одной игре в Глазго против Швеции в рамках Евро-2020. У меня были билеты на все три групповые игры, но мне пришлось их отменить из-за Ковидных запретов на поездки. Но я очень надеюсь поехать в Ирландию, Шотландию и Армению в новом розыгрыше Лиги Наций, если, конечно, эта пандемия исчезнет в 2022 году.

- Как оцениваете выступления сборной Украины на Евро-2020? Что можете сказать о работе Шевченко у руля национальной сборной Украины?

- Думаю, что групповой этап Евро-2020 после такого хорошего старта против Нидерландов разочаровал. В любом турнире самое важное - пройти как можно дальше, и в этом плане нет разочарования, ведь Украина вошла в историю, впервые попав в 1/4 финала. Что касается Андрея Шевченко, скажу так: каждый раз, когда в страницы украинского футбола заносится большое достижение, то непременно Андрей Шевченко является одной из важных частей такого достижения. Он невероятный футболист, считаю его национальным достоянием, он заслуживает своего статуса одного из поистине легендарных международных спортсменов Украины.

- Интересно Ваше мнение о нынешнем тренере сборной Украины Петракове?

- Новый тренер, мне думается, очень интересный выбор для украинской сборной. Я очень надеюсь, что команда под его руководством будет развиваться и прогрессировать. Он явно практичный человек, к тому же, он прекрасно понимает болельщиков, и, надеюсь, что он сможет вывести Украину на чемпионат мира в Катаре.

- Несколько слов о том, на что может претендовать родная Вам сборная Англии в Катаре? Какие сборные, по Вашему мнению, являются главными фаворитами на звание чемпионов мира?

- Конечно, с каждым турниром у английских болельщиков прибавляется всё больше и больше оптимизма. Вот сейчас команда вышла в полуфинал ЧМ-2018, а затем в финал Евро-2020, и поэтому есть большие надежды на успешную попытку выиграть чемпионат мира. Но, к сожалению, возрождение сборной Англии произошло одновременно с возрождением других великих футбольных наций, таких, как Италия, Франция, Нидерланды, Аргентина, Бразилия. Если вы к перечисленным мною сборным добавите такие сильные в футбольном плане страны, как Германия, Бельгия, Испания, Хорватия, то сами понимаете, что шансы на выигрыш чемпионат мира в Катаре у Англии нельзя считать совсем уж великими.

- Каковы шансы украинской сборной в игре с шотландцами в марте месяце?

- Очень хорошие, я бы сказал даже прекрасные шансы! Любой, кто говорит, что Шотландия, после которой могут попасть в соперники Уэльс или Австрия - это не классный жребий, лжёт! У Украины, возможно, не скоро появится такой расклад, чтобы второй раз в истории попасть на чемпионат мира. Я очень надеюсь, что в марте следующего года национальная сборная Украины воспользуются этой прекрасной возможностью снова оказать на мундиале.

- Кто ваш самый любимый тренер и самый любимый игрок?

- Если говорить об украинском отечественном футболе, то я должен сказать, что я поклонник творчества Юрия Максимова, главного тренера полтавской "Ворсклы". За его командой всегда интересно смотреть, и я думаю, что у него фантастический характер, он здорово мотивирует своих подопечных. Что касается игроков, то в Украине очень много хороших футболистов, которые мне нравятся. Но, уж, если бы выбирать одного, то это Тарас Степаненко из донецкого "Шахтера". Лучше выглядят "Шахтёр" и сборная Украина со Степаненко, чем без него.

- Какой матч, из увиденных за всё время вашего боления, произвёл на Вас наибольшее впечатление?

- Это такой сложный вопрос. Мне посчастливилось побывать на нескольких невероятных матчах, таких, как пять игр на чемпионате мира 2006 года! А ещё надо обязательно вспомнить про победы на "Олимпийском" над Швецией, Португалией и Испанией. Невозможно забыть победу "Динамо" 3:0 над "Барселоной" и, конечно, как можно забыть потрясающий полуфинал 3:3 с "Баварией" в Киеве. Но если бы мне пришлось выбирать, то я бы свой выбор сделал в пользу двух игры, которые все называют "матчами века". В сезоне 1998/99 Украина играла против России, и сначала была победа со счетом 3:2 в Киеве, а затем знаменитая ничья 1:1 в Москве. Украинцы всегда говорили и говорят, что советская футбольная сборная была ничем без игроков киевского "Динамо"! И вот в матчах против российской сборной к тому же, кстати, с украинскими игроками в составе, такими как Онопко и Канчельскис, украинская национальная сборная подтверждает точку зрения, что украинский футбол сильнее российского, выбив россиян из отборочных соревнований чемпионата мира.

- Расскажите о самом забавном случае в Вашей богатой болельщицкой жизни?

- Пару лет назад присутствовал на матче плей-офф между командами "Волынь" и "Карпаты" в Луцке. Тогда разъярённые фанаты хозяев поля гонялись по полю за главным арбитром матча. Безусловно, это были самые незабываемые впечатления!

- Накануне Рождества и Нового Года, что пожелаете украинским болельщикам?

- Хочу поздравить всех болельщиков, тренеров, официальных лиц украинского футбола и игроков с Рождеством и Новым годом. Следующий год может стать самым захватывающим годом для украинского футбола, поскольку УПЛ хорошо позиционируется и очень интересна в соревновательном плане, а национальная сборная имеет шанс на второе в своей истории попадание в финальную часть чемпионат мира. Будем надеяться на интересные игры и большой успех Украины в 2022 году!