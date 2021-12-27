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Довбик: Думаю, Йовичевич знает украинский язык лучше меня

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер Днепра-1 живет футболом

Довбик: Думаю, Йовичевич знает украинский язык лучше меня

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик высказался о главном тренере своей команды Игоре Йовичевиче.

- Йовичевич нас очень впечатлил в плане того, как он знает украинский язык. Думаю, он владеет им лучше меня. Он даже иногда пользуется какими-то поговорками, крылатыми выражениями. Это очень впечатляет всех нас.

- Какая его самая сильная сторона?

- Он профессионал. Он очень тщательно разбирает все команды, живет на базе. Йовичевич полностью вовлечен в футбол, в голове только он. Поэтому команда показывает такой результат. Он нам все правильно доносит, мы это улавливаем и все получается.

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В статье: Игорь Йовичевич Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.12.2021 в 16:59
Повага таким іноземним фахівцям, які вивчають мову країни, де працюють!!! Відповідна повага Хорватії, його країні!
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