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Довбик: Думаю, Йовичевич знает украинский язык лучше меня
Тренер Днепра-1 живет футболом
фото - СК Дніпро-1
Нападающий "
- Йовичевич нас очень впечатлил в плане того, как он знает украинский язык. Думаю, он владеет им лучше меня. Он даже иногда пользуется какими-то поговорками, крылатыми выражениями. Это очень впечатляет всех нас.
- Какая его самая сильная сторона?
- Он профессионал. Он очень тщательно разбирает все команды, живет на базе. Йовичевич полностью вовлечен в футбол, в голове только он. Поэтому команда показывает такой результат. Он нам все правильно доносит, мы это улавливаем и все получается.
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