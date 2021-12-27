Довбик: Думаю, Йовичевич знает украинский язык лучше меня

Нападающий " Днепра-1 " Артем Довбик высказался о главном тренере своей команды Игоре Йовичевиче.

- Йовичевич нас очень впечатлил в плане того, как он знает украинский язык. Думаю, он владеет им лучше меня. Он даже иногда пользуется какими-то поговорками, крылатыми выражениями. Это очень впечатляет всех нас.

- Какая его самая сильная сторона?

- Он профессионал. Он очень тщательно разбирает все команды, живет на базе. Йовичевич полностью вовлечен в футбол, в голове только он. Поэтому команда показывает такой результат. Он нам все правильно доносит, мы это улавливаем и все получается.