"Техническая ошибка". В Заре отреагировали на информацию о появлении новичка на сайте УПЛ

Луганская "Заря" в нынешнее межсезонье пока ещё не начала трансферную деятельность и подписание новичков.

В связи с этим, как сообщи источник, знакомый с ситуацией, появление эк-полузащитника "Десны" Владлена Юрченко, ранее игравшего также в "Заре", в заявке луганской команды на официальном сайте УПЛ не более, чем техническая ошибка.

По имеющейся информации, несмотря на то, что Юрченко подыскивает новый клуб и расторг контракт с "Десной", его бывший клуб "Заря" не рассматривает вариант нового сотрудничества с этим футболистом.

Напомним, что в нынешнем сезоне Юрченко провел 7 матчей за "северян", забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.