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"Техническая ошибка". В Заре отреагировали на информацию о появлении новичка на сайте УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Юрченко возвращать луганчане не планируют

"Техническая ошибка". В Заре отреагировали на информацию о появлении новичка на сайте УПЛ

Фото: instagram.com/yurcha__10

Новина українською

Луганская "Заря" в нынешнее межсезонье пока ещё не начала трансферную деятельность и подписание новичков.

В связи с этим, как сообщи источник, знакомый с ситуацией, появление эк-полузащитника "Десны" Владлена Юрченко, ранее игравшего также в "Заре", в заявке луганской команды на официальном сайте УПЛ не более, чем техническая ошибка.

По имеющейся информации, несмотря на то, что Юрченко подыскивает новый клуб и расторг контракт с "Десной", его бывший клуб "Заря" не рассматривает вариант нового сотрудничества с этим футболистом.

Напомним, что в нынешнем сезоне Юрченко провел 7 матчей за "северян", забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.

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В статье: Заря (Луганск) Владлен Юрченко
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
27.12.2021 в 23:04
одна дорога в ЧО
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Просто Квашин (Харьков)
27.12.2021 в 23:15
Зачем Юрченку нищеброды....
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