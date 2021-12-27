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"Техническая ошибка". В Заре отреагировали на информацию о появлении новичка на сайте УПЛ
Юрченко возвращать луганчане не планируют
Фото: instagram.com/yurcha__10
Луганская "Заря" в нынешнее межсезонье пока ещё не начала трансферную деятельность и подписание новичков.
В связи с этим, как сообщи источник, знакомый с ситуацией, появление эк-полузащитника "Десны" Владлена Юрченко, ранее игравшего также в "Заре",
По имеющейся информации, несмотря на то, что Юрченко подыскивает новый клуб и расторг контракт с "Десной", его бывший клуб "Заря" не рассматривает вариант нового сотрудничества с этим футболистом.
Напомним, что в нынешнем сезоне Юрченко провел 7 матчей за "северян", забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.
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