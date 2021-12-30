Йовичевич: Довбик – лучший. Сейчас такого форварда в Украине нет

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич поделился мнением о нападающем своей команды Артеме Довбике.

"Артем сборник и имеет за спиной определенный опыт. Он уже столько голов забил и сделал столько ассистов… Сейчас такого форварда в Украине нет. Довбык — лучший! Он постоянно хочет прогрессировать. У Артема была тяжелая травма, нападающий пропустил почти год, но у него, повторюсь, есть огромное желание прогрессировать. Он усердно работает над собой, делая свою игру более разнообразной и опасной для соперников. Помните его гол "Ворскле" в первом туре, забитый правой ногой? И в других матчах он много раз использовал ложные замахи с последующим ударом правой. Это не случайность, а следствие работы на тренировках, которой он подкрепляет свои амбиции.

Уход в топ-чемпионат? Я думаю, нужно набрать определенный опыт, чтобы быть там в основе. Впрочем, есть руководство клуба, которое принимает решение. И сам игрок имеет свое мнение. Команда играет для него, и он удачно играет для команды. Это синергия его и коллектива.