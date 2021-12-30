Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йовичевич: Довбик – лучший. Сейчас такого форварда в Украине нет
Наставник "Днепра-1" доволен прогрессом игрока
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич поделился мнением о нападающем своей команды Артеме Довбике.
"Артем сборник и имеет за спиной определенный опыт. Он уже столько голов забил и сделал столько ассистов… Сейчас такого форварда в Украине нет. Довбык — лучший! Он постоянно хочет прогрессировать. У Артема была тяжелая травма, нападающий пропустил почти год, но у него, повторюсь, есть огромное желание прогрессировать. Он усердно работает над собой, делая свою игру более разнообразной и опасной для соперников. Помните его гол "Ворскле" в первом туре, забитый правой ногой? И в других матчах он много раз использовал ложные замахи с последующим ударом правой. Это не случайность, а следствие работы на тренировках, которой он подкрепляет свои амбиции.
Уход в топ-чемпионат? Я думаю, нужно набрать определенный опыт, чтобы быть там в основе. Впрочем, есть руководство клуба, которое принимает решение. И сам игрок имеет свое мнение. Команда играет для него, и он удачно играет для команды. Это синергия его и коллектива.
Довбика можно назвать скромным лидером. Одно из проявлений этого качества мы могли видеть в матче с "Мариуполем". Не использовав три выхода один на один, он отдал право бить пенальти Пихаленку. Лидер, который думает о коллективе — это и есть наша сила!
Конечно, я хочу, чтобы Довбик оставался в "Днепре-1", сколько может, и строить команду вместе с ним. Знаем, насколько он важен. Хороший форвард, которых мало в Европе. Каждый тренер хочет иметь в команде такого футболиста, чтобы добиваться целей. Мне нужны исполнители, которые делают разницу", - сказал Йовичевич.
Популярное сейчас
- Костюк: Назар Волошин - парень улиц, бунтарь, все время недоволен
- АПЛ. Брентфорд - Манчестер Сити 0:1. Десятая победа подряд
- Волошин: Думаю, руководству Динамо стоит задуматься, чтобы Костюка попробовать главным тренером
- Шаблий не получит проценты за трансфер Миколенко в Эвертон
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- "Там, где рождается новая жизнь" - Капитан Динамо и хавбек Шахтера объявили о пополнении в своих семьях