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Йовичевич: Довбик – лучший. Сейчас такого форварда в Украине нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Днепра-1" доволен прогрессом игрока

Йовичевич: Довбик – лучший. Сейчас такого форварда в Украине нет

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич поделился мнением о нападающем своей команды Артеме Довбике.

"Артем сборник и имеет за спиной определенный опыт. Он уже столько голов забил и сделал столько ассистов… Сейчас такого форварда в Украине нет. Довбык — лучший! Он постоянно хочет прогрессировать. У Артема была тяжелая травма, нападающий пропустил почти год, но у него, повторюсь, есть огромное желание прогрессировать. Он усердно работает над собой, делая свою игру более разнообразной и опасной для соперников. Помните его гол "Ворскле" в первом туре, забитый правой ногой? И в других матчах он много раз использовал ложные замахи с последующим ударом правой. Это не случайность, а следствие работы на тренировках, которой он подкрепляет свои амбиции.

Уход в топ-чемпионат? Я думаю, нужно набрать определенный опыт, чтобы быть там в основе. Впрочем, есть руководство клуба, которое принимает решение. И сам игрок имеет свое мнение. Команда играет для него, и он удачно играет для команды. Это синергия его и коллектива.

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Довбика можно назвать скромным лидером. Одно из проявлений этого качества мы могли видеть в матче с "Мариуполем". Не использовав три выхода один на один, он отдал право бить пенальти Пихаленку. Лидер, который думает о коллективе — это и есть наша сила!

Конечно, я хочу, чтобы Довбик оставался в "Днепре-1", сколько может, и строить команду вместе с ним. Знаем, насколько он важен. Хороший форвард, которых мало в Европе. Каждый тренер хочет иметь в команде такого футболиста, чтобы добиваться целей. Мне нужны исполнители, которые делают разницу", - сказал Йовичевич.

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В статье: Игорь Йовичевич Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (4)
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WuTаng (Київ)
30.12.2021 в 09:18
А як же Циганков??? В кожному матчу пенальті. Ось це форвард!
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Savage0059 (Kyiv)
30.12.2021 в 08:45
То, что форварда лучше, чем Довбик, в Украине нет - это правда. Горькая правда.Когда от каждой детской или юношеской команды требуется только результат - откуда возьмутся толковые нападающие?! Детей с пелёнок приучают отбиваться.Удивляет другое: а ведь с нормальными защитниками тоже не айс, хотя и не такая катастрофа, как с форвардами...Так может проблема в детских тренерах? Как бы не обязанность тренера клуба УПЛ или сборной ставить удар, учить технике и видению поля...Яркий пример "труда" детских тренеров - Беседин, бревно, которое умеет только "бицца-бароцца"...
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balamyt (Boston)
30.12.2021 в 09:23
А кто тренерует в Юж. Америке...или в Африке...У нас в США тоже супер звезд нет...Это больше природное ,и ментальное..Тренер может только дать огранку таланту..Но в Украине и др. странах одна беда..За таланты с улиц или в фут.школах нужно ..Платить..Поэтому там занимаются с теми за кого платят..Это бизнес.
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Papaye (Dnipro)
30.12.2021 в 09:30
"Яркий пример "труда" детских тренеров - Беседин, бревно, которое умеет только "бицца-бароцца"...". И, что ещё печальней, так это то, что большинство тоже считает его хорошим форвардом..
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