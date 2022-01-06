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Можно заявлять в УПЛ. Президент Руха положил гол в девятку со штрафного

Премьер-лига
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Есть еще порох в пороховницах

Можно заявлять в УПЛ. Президент Руха положил гол в девятку со штрафного

Фото: ФК Рух

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Президент "Руха" Григорий Козловский исполнил крутой удар со штрафного, отправив мяч прямо в девятку в рождественском матче звезд. Ворота соперника защищал Роман Пидкивка, который на данный момент является свободным агентом.

Отмечается, что команда Григория Козловского победила со счетом 5:2.

Напомним, первую часть сезона "Рух" завершил на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 17 матчах и имея одну игру в запасе.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
ФК Рух

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