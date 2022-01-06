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Можно заявлять в УПЛ. Президент Руха положил гол в девятку со штрафного
Есть еще порох в пороховницах
Фото: ФК Рух
Президент "Руха" Григорий Козловский исполнил крутой удар со штрафного, отправив мяч прямо в девятку в рождественском матче звезд. Ворота соперника защищал Роман Пидкивка, который на данный момент является свободным агентом.
Отмечается, что команда Григория Козловского победила со счетом 5:2.
Напомним, первую часть сезона "Рух" завершил на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 17 матчах и имея одну игру в запасе.
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Источник:ФК Рух
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