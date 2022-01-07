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Кучук хочет просмотреть на первом сборе своих арендованных игроков

Премьер-лига
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10 января желто-черные начнут подготовку к весенней части сезона

Кучук хочет просмотреть на первом сборе своих арендованных игроков

fcrukh.com

Новина українською

10 января футболисты "Руха" начнут подготовку к весенней части сезона.

В январском сборе также примут участие львовские игроки, которые минувшей осенью выступали на правах аренды за другие команды. Леонид Кучук, возглавивший "Рух" в разгар чемпионата УПЛ, хочет просмотреть всех футболистов, находящихся на контракте и определиться, на кого он может рассчитывать весной.

По имеющейся информации, до отъезда на февральский сбор в Турцию львовяне планируют сыграть два спарринга.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ "Рух" 27 февраля будет принимать "Колос".

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В статье: Рух (Львов)
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