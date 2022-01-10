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Заря вышла из отпуска без Шевченко и Хомченовского, которые заболели коронавирусом

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Два игрока луганчан сдали положительный тест

Заря вышла из отпуска без Шевченко и Хомченовского, которые заболели коронавирусом

zarya-lugansk.com

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал о том, что команда вышла из отпуска.

"Команда сегодня вышла из отпуска и приступила к тренировкам, начав процесс по подготовке к весенней части чемпионата.

До 15 января мы будем работать на месте, а 16 числа с утра отправимся в Турцию на учебно-тренировочный сбор. Там пробудем до 1 февраля. Запланировано четыре общих тренировки.

К сожалению, Никита Шевченко и Дмитрий Хомченовский болеют коронавирусом, поэтому присоединятся к нам после выздоровления. Все остальные присоединились к тренировочному процессу.

Финальный список игроков на вылет в Турцию будет утвержден перед вылетом и опубликован на наших официальных ресурсах", - сказал Оганов.

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В статье: Заря (Луганск) Станислав Оганов
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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Viktor Ivanjvich
10.01.2022 в 18:15
очень много вопросов. Кто будет тренером-ведь контракт с Скрипником заканчивается скоро.
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