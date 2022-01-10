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Заря вышла из отпуска без Шевченко и Хомченовского, которые заболели коронавирусом
Два игрока луганчан сдали положительный тест
zarya-lugansk.com
Генеральный директор "
"Команда сегодня вышла из отпуска и приступила к тренировкам, начав процесс по подготовке к весенней части чемпионата.
До 15 января мы будем работать на месте, а 16 числа с утра отправимся в Турцию на учебно-тренировочный сбор. Там пробудем до 1 февраля. Запланировано четыре общих тренировки.
К сожалению, Никита Шевченко и Дмитрий Хомченовский болеют коронавирусом, поэтому присоединятся к нам после выздоровления. Все остальные присоединились к тренировочному процессу.
Финальный список игроков на вылет в Турцию будет утвержден перед вылетом и опубликован на наших официальных ресурсах", - сказал Оганов.
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