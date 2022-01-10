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Спортдир Десны: Команда всегда будет конкурентоспособной

Премьер-лига
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В клубе спешат успокоить болельщиков

Спортдир Десны: Команда всегда будет конкурентоспособной

desna.football

Новина українською

Спортивный директор черниговской "Десны" Вадим Мельник в свете трансферного бана, к который был наложен на клуб, а также массового исхода игроков, поспешил успокоить болельщиков команды.

- Вы можете сейчас успокоить болельщиков и сказать, что во второй части чемпионата "Десна" по-прежнему будет конкурентоспособной?

- "Десна" всегда будет конкурентоспособной, потому что тренер и команда остаются. Да, я не скрываю, что у нас, как и в любом другом клубе, есть проблемы, но, я надеюсь, все будет нормально. На сегодня самый болезненный вопрос – трансферный бан, который мешает нам подписывать новых игроков. Не скажу, что нам нужны какие-то дорогостоящие футболисты, но усиление всегда необходимо.

- Сегодня "Александрия" представила Калитвинцева

- Я тоже видел, но пока оставлю эту новость без комментариев.

- Хорошо. Кто официально покинул "Десну"?

- Тотовицкий, Будковский, Арвеладзе. У них закончились контракты. Мы предложили им продлить соглашения, но они не согласились сделать это на наших условиях. Аренда Болбата тоже подошла к концу. Он вернулся в "Шахтер". Может, он не сильно хотел остаться, но и мы продлевать ее на прежних условиях не особо хотели.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
fanday

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