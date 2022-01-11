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Лавриненко: Бартуловичу, Лупашко и Шусту предложили перейти на тренерскую работу

Премьер-лига
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Кадровая революция в Ингульце продолжается

Лавриненко: Бартуловичу, Лупашко и Шусту предложили перейти на тренерскую работу

фото - ФК Інгулець

Новина українською

Продолжаются кадровые пертурбации в "Ингульце". Клуб уже покинули Плохотнюк, Малыш, Якимив и Коваленко.

На замену им уже пришли полузащитники Близниченко и Мандриченко, а также вратарь Кучер. После возвращения из отпуска "Ингулец" рассчитывает на новые трансферы.

Изменения коснуться не только состава, новые лица будут и в тренерском штабе. Это будут не приглашенные специалисты, а ветераны команды. Речь о Бартуловиче, Лупашко и Шуста. Всем предложили закончить карьеру и стать ассистентами Сергея Лавриненко.

"Пока это то малое пополнение, которое уже есть. Также есть договоренности с футболистами о том, что мы можем подписать полноценные контракты.

Не исключаю, что кто-то может покинуть команду. Это процесс, который испытывают все команды.

Бартуловичу, Лупашко и Шусту поступило предложение перейти на тренерскую работу. Выбор за ними. Я надеюсь, что они сделают большой вклад в развитие "Ингульца". Это известные футболисты с именем в украинском футболе. Я считаю, что для нас это хорошее приобретение. Это молодая кровь, которая станет двигателем прогресса", - сказал Сергей Лавриненко.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ТК Футбол

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