Лавриненко: Бартуловичу, Лупашко и Шусту предложили перейти на тренерскую работу

Продолжаются кадровые пертурбации в " Ингульце ". Клуб уже покинули Плохотнюк, Малыш, Якимив и Коваленко.

На замену им уже пришли полузащитники Близниченко и Мандриченко, а также вратарь Кучер. После возвращения из отпуска "Ингулец" рассчитывает на новые трансферы.

Изменения коснуться не только состава, новые лица будут и в тренерском штабе. Это будут не приглашенные специалисты, а ветераны команды. Речь о Бартуловиче, Лупашко и Шуста. Всем предложили закончить карьеру и стать ассистентами Сергея Лавриненко.