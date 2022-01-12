  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Герой футбольного дня. Юрий Гура
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герой футбольного дня. Юрий Гура

Премьер-лига
(5 голосов)

Хорошо зарекомендовал себя - получил заслуженное усиление

Герой футбольного дня. Юрий Гура

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" - главный игрок на зимнем трансферном рынке. По крайней мере, пока. Чемпион Украины только продает, лидер - ищет новичков, а особы приближенные к медалям, выжидают. На их фоне "горожане", некогда считавшиеся грозной силой, но чуть сдавшие позиции, благодаря трансферам смотрятся выигрышно. Авагимян, Калитвинцев, Костышин-младший, Бондаренко - на бумаге каждый готов уже сейчас играть в основе и приносить пользу. Главный виновник этого торжества - наставник коллектива Юрий Гура. Почему? Попробуем объяснить.

Летом 2021-го в "Александрии" случилась смена эпох. Клуб покинул Владимир Шаран, а вместе с ним ушли многие лидеры некогда добротного коллектива. Минус Гречишкин и Банада в центре поля, минус опытный Панькив, минус забивные Ситало и Шастал. Пришедший рулить командой Юрий Гура был незнаком многим, но уже попал в непростое положение. Не самому опытному из тренеров УПЛ нужно было не только вводить новичков (коих, положа руку на сердце, было не так и много), но и давать какой-никакой результат. "Горожане" два года кряду пролетали мимо еврокубков, но всегда вели за них борьбу. А потому хотя бы минимальную планку, но нужно было держать.

Герой футбольного дня. Юрий Гура - изображение 1

Руководство не сразу поверило в Гуру. Хотя не так. Руководство на словах в Гуру поверило сразу, но на деле заняло выжидающую позицию. Об этом говорят трансферы. Гринь и Рыбалка - опытные бойцы, но первый пришел после серого периода в "Заре", второй - после тяжелой травмы. Спинелли - неизвестный запасной из Серии А, Одарюк, Кожушко, Демченко - не имели статуса топа, а Кирюханцева взяли лишь в полугодовую аренду. В кадровом плане Гура на старте проигрывал многим конкурентам, но в целом стоит признать - он удивил.

После 18-ти туров "Александрия" набрала 26 балов и вышла в четвертьфинал кубка Украины. Показатели идентичны последнему сезону Владимира Шарана, но все же разница есть. Год назад "зелено-желтые" выезжали на старых ресурсах, сейчас же на первый план вышли иные футболисты. Бабогло стал одним из самых надежных центрбеков УПЛ, Билык временами творил чудеса на ленточке, заставив забыть о Паьнкиве, а Калюжный цементировал центр поля, не забывая при этом забивать голы. Важную роль по-прежнему отыгрывают ветераны, в лице Третьякова или Ковальца, но нельзя не признать, что многие футболисты, в том числе молодые, вышли на новый уровень при Гуре.

Читайте также"В начале чемпионата нас вообще никто не брал во внимание". Итоги года от тренера Александрии

Местами госпожа фортуна отворачивалась от молодого коуча, вставляя ему палки в колеса в виде постоянных травм. Ковалец тащит - кресты и вылет на долгий срок; только заиграл Гринь - колено и вылет на долгий срок; вышел на замену юркий Стецков - снова колено, снова долгий срок. Рыбалка недавно вернулся после тяжелейшей травмы? Вот ему еще повреждение. "Александрия" страдала из-за потерь лидеров, но все же смогла пережить бурю, пусть и неидеально. Потери и невнятные отрезки имели место, но рядом с этим нельзя не признать, что в проигранных матчах против "Динамо" и "Шахтера" они заслуживали большего. Да и против "Ворсклы" тоже. И речь здесь не о продвинутой метрике, здесь скорее о духе игры.

Герой футбольного дня. Юрий Гура - изображение 2

Минусы? А куда без них. "Александрии" Юрия Гуры присуща нестабильность и неумение играть первым номером. В качестве примера можно вспомнить выезд в Луцк, где не получилось обыграть "Верес" (0:0). "Горожане" ничего не придумали впереди, кроме удара Бабогло после стандарта, оставив после себя очень неприятное впечатление. Созидание не было сильной стороной Владимира Шарана и сейчас это проявляется и у его преемника. Зато в порядке оборона. Всего 16 пропущенных в 18-ти турах. Меньше только у грандов.

К чему весь монолог. Юрий Гура пришел в команду во время перестройки, не ухудшил положение, вывел на новый уровень часть игроков и заслужил доверие руководства. Посещающий все матчи команды сын президента клуба Иван Кузьменко (ныне гендиректор), судя по всему, остался доволен увиденным, и предоставил тренеру ряд хороших игроков. Перечисляем:

  • Артур Авагимян - недавний лидер "Черноморца", техничный вингер, который может как стать конкурентом Третьякова, так и заменить травмированного Ковальца
  • Денис Костышин - то же самое, только пришел из "Колоса"
  • Владислав Калитвинцев - представлять не нужно. Если не будет проблем с "Десной", то это готовый футболист основы и лидер команды
  • Валерий Бондаренко - опытный центрбек, знающий "Александрию". Добавит конкуренции в обороне
  • Богдан Билошевский - талант академии "Динамо", который немного потерялся в "Десне" и "Черноморце". Не под основу, но с молодыми игроками Гура умеет находить общий язык

Сюда же стоит добавить еще две новости. Владислав Бабогло и Иван Калюжный, классно показавшие себя при Гуре, подписали долгосрочные контракты до 2025-го года. Более того, длительные сделки согласовали и новички, что говорит об амбициях и целях. "Александрия" планирует снова бороться за еврокубки, а сроки контрактов футболистов говорят о том, что проект вряд ли свернется летом. Тут планируется игра в долгую и Юрий Гура должен будет довести перестройку до конца.

Герой футбольного дня. Юрий Гура - изображение 3

В мире футбола есть простая формула: "Показывай хорошую игру/результат и будешь за это вознагражден". Юрий Гура в "Александрии", удививший многих в первой части сезона, пока идет по этому пути. А как оно будет дальше - увидим в будущем. Но от себя скажем, что за коллективом из центра Украины стало наблюдать гораздо интереснее.

Фото - ФК "Александрия", Александр Приходько

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
12.01.2022 в 09:52
На безрыбье и рак рыба!
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
12.01.2022 в 10:12
На безрыбье и Бабурик раком
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...