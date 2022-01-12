Герой футбольного дня. Юрий Гура

"Александрия" - главный игрок на зимнем трансферном рынке. По крайней мере, пока. Чемпион Украины только продает, лидер - ищет новичков, а особы приближенные к медалям, выжидают. На их фоне "горожане", некогда считавшиеся грозной силой, но чуть сдавшие позиции, благодаря трансферам смотрятся выигрышно. Авагимян, Калитвинцев, Костышин-младший, Бондаренко - на бумаге каждый готов уже сейчас играть в основе и приносить пользу. Главный виновник этого торжества - наставник коллектива Юрий Гура. Почему? Попробуем объяснить.

Летом 2021-го в "Александрии" случилась смена эпох. Клуб покинул Владимир Шаран, а вместе с ним ушли многие лидеры некогда добротного коллектива. Минус Гречишкин и Банада в центре поля, минус опытный Панькив, минус забивные Ситало и Шастал. Пришедший рулить командой Юрий Гура был незнаком многим, но уже попал в непростое положение. Не самому опытному из тренеров УПЛ нужно было не только вводить новичков (коих, положа руку на сердце, было не так и много), но и давать какой-никакой результат. "Горожане" два года кряду пролетали мимо еврокубков, но всегда вели за них борьбу. А потому хотя бы минимальную планку, но нужно было держать.

Руководство не сразу поверило в Гуру. Хотя не так. Руководство на словах в Гуру поверило сразу, но на деле заняло выжидающую позицию. Об этом говорят трансферы. Гринь и Рыбалка - опытные бойцы, но первый пришел после серого периода в "Заре", второй - после тяжелой травмы. Спинелли - неизвестный запасной из Серии А, Одарюк, Кожушко, Демченко - не имели статуса топа, а Кирюханцева взяли лишь в полугодовую аренду. В кадровом плане Гура на старте проигрывал многим конкурентам, но в целом стоит признать - он удивил.

После 18-ти туров "Александрия" набрала 26 балов и вышла в четвертьфинал кубка Украины. Показатели идентичны последнему сезону Владимира Шарана, но все же разница есть. Год назад "зелено-желтые" выезжали на старых ресурсах, сейчас же на первый план вышли иные футболисты. Бабогло стал одним из самых надежных центрбеков УПЛ, Билык временами творил чудеса на ленточке, заставив забыть о Паьнкиве, а Калюжный цементировал центр поля, не забывая при этом забивать голы. Важную роль по-прежнему отыгрывают ветераны, в лице Третьякова или Ковальца, но нельзя не признать, что многие футболисты, в том числе молодые, вышли на новый уровень при Гуре.

Местами госпожа фортуна отворачивалась от молодого коуча, вставляя ему палки в колеса в виде постоянных травм. Ковалец тащит - кресты и вылет на долгий срок; только заиграл Гринь - колено и вылет на долгий срок; вышел на замену юркий Стецков - снова колено, снова долгий срок. Рыбалка недавно вернулся после тяжелейшей травмы? Вот ему еще повреждение. "Александрия" страдала из-за потерь лидеров, но все же смогла пережить бурю, пусть и неидеально. Потери и невнятные отрезки имели место, но рядом с этим нельзя не признать, что в проигранных матчах против "Динамо" и "Шахтера" они заслуживали большего. Да и против "Ворсклы" тоже. И речь здесь не о продвинутой метрике, здесь скорее о духе игры.

Минусы? А куда без них. "Александрии" Юрия Гуры присуща нестабильность и неумение играть первым номером. В качестве примера можно вспомнить выезд в Луцк, где не получилось обыграть "Верес" (0:0). "Горожане" ничего не придумали впереди, кроме удара Бабогло после стандарта, оставив после себя очень неприятное впечатление. Созидание не было сильной стороной Владимира Шарана и сейчас это проявляется и у его преемника. Зато в порядке оборона. Всего 16 пропущенных в 18-ти турах. Меньше только у грандов.

К чему весь монолог. Юрий Гура пришел в команду во время перестройки, не ухудшил положение, вывел на новый уровень часть игроков и заслужил доверие руководства. Посещающий все матчи команды сын президента клуба Иван Кузьменко (ныне гендиректор), судя по всему, остался доволен увиденным, и предоставил тренеру ряд хороших игроков. Перечисляем:

Артур Авагимян - недавний лидер "Черноморца", техничный вингер, который может как стать конкурентом Третьякова, так и заменить травмированного Ковальца

- недавний лидер "Черноморца", техничный вингер, который может как стать конкурентом Третьякова, так и заменить травмированного Ковальца Денис Костышин - то же самое, только пришел из "Колоса"

- то же самое, только пришел из "Колоса" Владислав Калитвинцев - представлять не нужно. Если не будет проблем с "Десной", то это готовый футболист основы и лидер команды

- представлять не нужно. Если не будет проблем с "Десной", то это готовый футболист основы и лидер команды Валерий Бондаренко - опытный центрбек, знающий "Александрию". Добавит конкуренции в обороне

- опытный центрбек, знающий "Александрию". Добавит конкуренции в обороне Богдан Билошевский - талант академии "Динамо", который немного потерялся в "Десне" и "Черноморце". Не под основу, но с молодыми игроками Гура умеет находить общий язык

Сюда же стоит добавить еще две новости. Владислав Бабогло и Иван Калюжный, классно показавшие себя при Гуре, подписали долгосрочные контракты до 2025-го года. Более того, длительные сделки согласовали и новички, что говорит об амбициях и целях. "Александрия" планирует снова бороться за еврокубки, а сроки контрактов футболистов говорят о том, что проект вряд ли свернется летом. Тут планируется игра в долгую и Юрий Гура должен будет довести перестройку до конца.

В мире футбола есть простая формула: "Показывай хорошую игру/результат и будешь за это вознагражден". Юрий Гура в "Александрии", удививший многих в первой части сезона, пока идет по этому пути. А как оно будет дальше - увидим в будущем. Но от себя скажем, что за коллективом из центра Украины стало наблюдать гораздо интереснее.

Фото - ФК "Александрия", Александр Приходько